So Ching赴台激罕晒水着！阿Mo盼用復康儀器提升神經線反應

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其女友So Ching（蘇芷晴）全力照顧男友的日常生活，長伴左右給予無限量的支持，更不惜退出女團COLLAR，再投入舞蹈老師工作。趁着中秋節長假期，她放假休息與一班舞團好友十多人，到了台灣高雄旅行，更透過社交平台分享泳衣美照。So Ching在當地大玩水上活動，享受陽光與海灘的洗禮，見她精神飽滿心情大好，回復最佳狀態。

另一邊廂，阿Mo父親李盛林牧師，一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（30日）他發出第62封代禱信，Mo爸表示阿Mo體內還有一顆直徑大約0.7cm的膀肛石阻礙了排尿的暢通，祈盼能早日排出。同時，由於大小排便的括約肌暫還未能受控，祈盼早日能自主控制以應排泄自如。

內容如下：

(一) 啟言(Mo)

1) 「預備外在體能迎來信號」：

(感恩)：現階段的醫療目標是將身體各部除了保持最健康和最佳狀態之外，並藉不同的復康儀器*提升強化* 肌肉、關節、筋鍵的力度，並神經線的反應。

(禱告)：62週了，都是等待萬事俱備只欠的「東風」的出現，以身體最好的狀態迎接。祈求這東風 （即神經訊號）能早日吹來。

2)「 體內機能修復」

(感恩) 感謝神自兩個月前除去尿喉後， 一直沒有炎症出現。

(禱告)

a) 「膀肛石」 體內還有一顆直徑大約0.7cm的膀肛石阻礙了排尿的暢通，祈盼能早日排出。

b) 「胸部肌肉」 呼吸可以正常呼吸，但暫時沒有咳嗽的能力，只能像常人的清喉嚨似的。祈盼這段時間能免於被流感和新冠感染，以致影響肺部功能。

c) 「括約肌」 大小排便的括約肌暫還未能受控，祈盼早日能自主控制以應排泄自如。

3) 「了解阿Mo治療的儀器 3 – Exoskeleton (外骨骼)」

(簡介)

a) 「工作原理」 幫助下肢無力的人恢復獨立的行動能力。外骨骼的工作原理是為 使用者的肌肉和關節提供支援和幫助，使他們能夠完成無法靠自己完成的動作。

b) 「外骨骼功效」 加拿大卡爾加里大學臨床神經科學系副教授何博士（Chester Ho）說："外骨骼會促進脊髓損傷（SCI）患者的康復並減少併發症，因為它可以 減少因時間躺臥而造成的骨骼和肌肉品質流失，還能改善呼吸和腸道功能。

(感恩)：

a) 去年曾與何博士兩次交談有關阿Mo 的情況，感謝他給予很好的建議。

b) 在過去近八個月的外骨骼的使用中，*正如何博士所說的正面現象都出現了*。

(禱告)：

a) 因現時對傷患者幫助甚大，盼定期的維修檢查和保養都能使外骨骼的損耗減至最低，運作達至最穩定的狀態。

b) 請為阿Mo 的下肢活動肌肉能繼續在治療的過程中穩步結實和增長禱告，當時機一到，就可以立刻接收神經信號而活動。

(二) Mo爸媽

「從阿Mo的治療想起」：忍耐等候

a) 在現今 科技時代等候是最困難的，因為科技的成果極速了多方生活的節奏。

b) 回歸到身體本能的復康，特別是神經系統都不能藉科技即刻復原，卻是需要按人體的定律和時間，除非是有超自然的經歷 – 神蹟。

c) 正如 從山腳望向山頂，需要一步一步沿著山徑慢步 – 經過九曲十三彎，得花上一點心力和體力，更需要的是堅持才能登頂。我們現在所走過信心禱告之路，也是如此，

d) 「那等候耶和華的 必重新得力，他們必如鷹展翅上騰。」（以賽亞書40:31）

在阿Mo 的治療變化中，每天都讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能。