春川芽生　巨乳聲優甜加辣

高挑美人春川芽生本身係一名聲優，可謂人靚聲甜。（互聯網）

要令男人心動，除咗美貌同好身材，亦可以靠迷人嘅聲線，一把穿透性強嘅聲線，有時可能比起肉體接觸更具挑逗效果！而喺日本寫真界有好多女優靠把聲搵食，因為佢哋本身係一名聲優，好似高挑美人春川芽生就係其中之一。

高挑又弗爆

剛才提到日本寫真界有好多聲優，包括有夜道雪、逢田梨香子、野口衣織等等，佢哋從錄音室跳入寫真界一樣成功靠美色吸引觀眾，而今日同大家見面嘅春川芽生，佢嘅吸引力亦絕對唔會輸畀佢哋㗎！

今年27歲嘅芽生，初出道時被稱為「型格美女」，因為佢第一次拍性感寫真唔習慣，加上又有啲緊張，搞到冇晒笑容，咪予人冷酷型格感覺囉！不過家陣就唔同晒喇，佢習慣咗面對鏡頭之後，展露出嘅笑容又甜美又自然，所以最近被封為「治愈系美女」。除咗甜度高咗，身材亦弗咗好多，佢本身已經夠高挑，心口對F奶仲脹卜卜，然而再加多兩錢肉緊做運動，令胴體變得充滿健美感，而且辣度爆燈！

雙線發展

佢喺2009年展開演出生涯，不過當時就唔係拍寫真，而係做模特兒。話說有一日，佢喺朋友屋企睇到本時尚雜誌，留意到有模特兒選拔賽，於是就同朋友一齊參加第13屆Nicola模特兒選舉，結果佢成為奪得冠軍，之後就為雜誌擔任專屬模特兒。

後來佢陸續參與唔少影視及舞台劇演出，參演過嘅電影包括《香蕉VS蜜桃》。而演員身份之外，芽生喺2020年仲做埋聲優，經常為動畫以及電子遊戲配音，近期佢就為人氣手機遊戲《ウマ娘》其中一位角色吉兆配音，並且獲官方邀請佢打扮成呢個角色四圍宣傳，討好嘅扮相，令芽生再次惹人注目！

春川芽生除咗經常出席動漫界嘅活動，得閒亦會四圍交遊，想緊貼阿妹嘅工作同生活，就要多啲留意佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎6吋

三圍：35F-24-35