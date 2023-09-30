陳曉東不相信婚姻　能維持十年全靠太太包容

歌手陳曉東（東東）接受電台節目《星光背後》訪問，講到最近推出破格新歌《專注》，他指歌曲是改篇美國迷幻樂團Cigarettes After Sex的舊作而成，唱大路情歌起家的陳曉東坦言Ambient pop才是他最愛及一直想嘗試的音樂類型，如今自資出歌自己話事，終於可以嘗試，東東表示：「作為歌手我好想有新作品，加上我喺香港出道，廣東歌其實變化好快，我想喺唔同階段都有新歌，仲想去參與！」東東坦言自資出新歌不求回報：「我冇睇出歌會賺幾多，我只想更新我嘅portfolio，坦白說，我由17年返嚟到依家，我出歌一毫子都冇賺過，只為自己鍾意而去做，唔想自己嘅音樂停留於過去。當然我希望會有好結果，但就算冇，我都會承受。」此外，他直認曾為了回港出歌而推了不少內地綜藝節目：「雖然綜藝騷係一個好好嘅展示，但現階段我只想update自己，做自己鍾意做嘅嘢。」

東東跟台灣太太王妤嫻2013年結婚，二人育有兩女兒分別八歲及七歲，今年是東東兩夫妻結婚10週年，東東自揭他從前一直不相信婚姻，被問及是否受單親家庭成長的影響，他說：「我從來都唔相信婚姻，因為我唔相信永恆，認為任何嘢都有限期，雖然我最後都結婚，但我都係盡力而為，至今十年，主要係太太好好。」問愛妻怎收伏東東，令他對婚姻及家庭觀念改觀？他稱除了她很好，亦因為東東的心態有轉變：「有一段時期每天喺唔同城市漂泊，覺得好似變咗孤魂野鬼，我會反問自己到底係咩人，就開始身份認同危機，心態就會轉變，就開始想有一個家。」雖然兩夫妻年齡相差14年，但他對太太是讚不絕口：「佢真係好好，可以包容我好多嘢，佢容忍到我需要好多私人空間，我唔受管，佢從唔管我，只要人哋唔管我，我就會出嚟管自己！」明年是東東入行30週年，他透露已再以自己工作室名義入紙申請紅館檔期，希望明年能與樂迷於紅館再聚慶祝。