鄧凱文與湯令山和平分手　再見亦是朋友

歌手鄧凱文(Moon)與岑寧兒（Yoyo)今日（30日）作為演唱嘉賓之一，一同出演《未來音樂祭2023》演唱活動，在台上發現Yoyo的聲線有點沙啞，Moon指：「其實我哋原本想唱九首歌，但因為佢唔舒服所以我哋唱少咗一首。」透露自己上星期也是生病發燒，剛剛才痊愈，又指今晚的觀眾反應良好，大喊：「Good Show!」

談及一向被譽為樂壇金童玉女的湯令山（Gareth）和鄧凱文，早前宣布分手一事。Moon回應雙方是和平分手的：「如果你哋有留意我同Gareth啲歌，其實我哋一早就係歌詞入邊有描述我哋分手嘅過程，咁我哋其實係冇乜特別，大家都冇話唔啱。（咁你哋而家仲有冇聯絡？）我哋會喺工作上都有交流，啱啱見到佢都有同佢打招呼，Gareth喺工作上面係好好嘅同夥伴，大家都可以話仲係朋友。」被問會否考慮開展新戀情？Moon笑著回應：「順其自然。」並透露自己現在是十分快樂，分享自己將會獨自去旅行探望朋友，希望回來後狀態大勇繼續寫更好的歌。

同場，歌手洪嘉豪和樂隊Zpecial第一次合作，他們都表示非常滿意，嘉豪指：「我哋雖然係同一間公司但唔係成日見面，亦都好少合作，經過一個禮拜大家都熟咗，發現原來大家都係大唔透嘅細路。」而相對於Zpecial成員康聰及煒賢穿背心大展肌肉，今次穿得比較保守的嘉豪說：「冇辦法啦我冇佢哋咁大隻，雖然我都有保持做運動，但佢哋一星期操四五次，不過其實我都有啲肌肉同埋馬甲線㗎（咁你下次會唔會show？）等下次演唱會啦，會show小小嘅。」

談及先前指音樂會門票滯銷一事，雙方都覺得現場觀眾的反應比預期好，Zpecial指：「覺得今次嘅場地，觀眾嘅反應，音響各方面都非常好，而且個場好特別有天台可以行出去。」嘉豪更笑指在台上忙着找支持自己的觀眾：「今日好緊張呀唔係自己主場，上到去發現好彩都唔少人嚟支持我。」

Zpecial預告十月將會推出新歌：「我哋之前都係出開情歌，但今次會特別啲唔係講愛情，主要講對城市嘅愛同掛念。」而嘉豪亦將會在下月3號推出新曲《只要你不尷尬》，對於之前嘉豪在社交平台上公開投票為新歌選封面一事，他指：「作為打工仔其實最後要用乜嘢都要睇返上頭畀唔畀，不過我見上面都冇出聲，都會盡量順應民意。（咁係咪會揀第四張自拍照？）可能會啦。」雙方表示希望未來能夠有合作機會。