吳浩康教唱歌搞飲食賺奶粉錢：有介紹張致恒做地盤

吳浩康（Deep）晚上到將軍澳一商場出席音樂會，一口氣唱出5首歌曲的他，吸引大批粉絲到場支持。Deep透露前一晚中秋節與一歲多兒子「撑撑」在家玩燈籠，但不夠半分鐘便看到太太郭思琳抱住囝囝和一個爛燈籠出來，十分搞笑。

Deep一臉疲憊現身，他坦言最近工作十分忙碌，除了忙教唱歌，亦忙打理飲食及工程製作等生意，他表示：「搵得一蚊得一蚊，要賺奶粉錢，希望慢慢愈來愈穩定。因為疫情開番之後令到我幾驚，好多人都不停去旅行，冇以前咁留喺香港學吓唱歌，我就要做吓其他唔同嘅嘢，好似舞台製作咁。」

Deep指太太現時全職照顧囝囝，自已亦希望1、2年內盡快將她解放出來，讓她做自己喜歡的工作，至於會否計劃生第二胎？他表示順其自然：「先處理好呢個先，如果中間有意外驚喜嘅，都會順應天意。」

早前張致恆（Steven）被網民嘲在小食店打工兜踎，Deep即挺身留言反擊網民，問他可有恭喜Steven做第4任爸爸？他表示：「有，我哋都有少少聯絡，佢衰就衰㗎喇，但都要畀人再嚟過㗎，佢都冇影響到其他人。（介紹工作畀佢？）我有問佢做唔做地盤，因地盤人工高啲，同埋我有啲工程要喺地盤發生，我自己都有去做，但佢咁啱有朋友介紹工作畀佢，佢話到時唔啱先再諗。」