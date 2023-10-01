星玄︱劉佩玥生日又收花　7個緋聞對象封「TVB娘娘」

話咁快又到新一月，10月有藝人阮兒（Chloe）強勢加盟「星網主播」之列！率先喺《玄機》同大家講解每日生肖運程、需要留意嘅事宜仲有得意小知識！Chloe靚女之餘擁有35C養眼上圍，參演過多套無綫劇集表現亮眼，想多啲見到呢個靚女就要多多支持節目啦！

今日係10月1日農曆八月十七，最旺生肖係蛇，桃花旺愛情運勁好，單身嘅人好易獲得意中人示好。擁有一腿大長腿嘅劉佩玥（Moon）就係屬蛇，佢一向勁有桃花獲封「TVB娘娘」，入行以嚟緋聞未停過至少有7個對象，包括伍允龍、黃宗澤位位靚仔有型！

不過最為人熟悉嘅一定係孖仔周志文，佢哋足足傳咗5年咁耐！Moon之前接受東網獨家訪問仲揚言緋聞男友一個就夠關係不言而喻，早排佢生日又網晒一大束紅玫瑰花，估計應有99朵代表愛你久久，Moon雖然冇透露邊個送但就話感恩感謝，冧到咁一定關周志文事啦！今日又有桃花運啦，肯定好快有好消息傳出啫。

今日幸運星係天蠍座，你哋各方面運勢都好好，可望迎嚟愉快嘅一日。黃曉明就係天蠍座，最近佢喺節目罕有提起前妻Angelababy！講到囝囝小海綿，曉明就話佢個樣好似自己，不過性格就似媽咪，有指呢次係佢哋離婚一年來首次公開講對方，不過曉明就被網民話佢稱呼baby做媽媽好生疏。其實離咗婚嗌得好親密又唔太合適嘅，講明曉明你今日各方面運勢都好，一定會冇晒啲閒言閒語！