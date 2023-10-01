【是日通勝】

農曆八月十七

癸卯年 辛酉月 壬辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、嫁娶

忌：安床、開渠、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、19、32

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

金牛座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

雙子座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

巨蟹座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

獅子座：應變力超強，今天沒有甚麼問題可難倒你。

處女座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天秤座：健康是財富，趁周日做點運動，有益身心！

天蠍座：各方面的運勢都很好，可迎來愉快的一天。

人馬座：運勢尚算平穩，但理財要打醒十二分精神。

山羊座：要跟身邊人多溝通，避免小誤會變大衝突。

水瓶座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

雙魚座：幸福要靠自己爭取，太被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠：好運降臨，一分付出可換來三分收穫。

牛：早點睡覺，養精蓄銳，不要玩得太夜。

虎：留意說話的語氣，小心無意中得罪人。

兔：遇着雞蛋裏挑骨頭的人，無奈又無助。

龍：情緒不穩，有心事可跟朋友家人傾訴。

蛇：愛情運極佳，單身者易獲意中人示好。

馬：宜充實心靈，閱讀是最好的消閒活動。

羊：是時候放下手機，做一些有意義的事。

猴：出席聚會有得着，可結識到良師益友。

雞：別當守財奴，不妨花一點錢慰勞自己。

狗：是日沖煞，心情鬱悶，有些事勿太執着。

豬：易跟伴侶因小事爭執，最好一人少句。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

擇名要考慮性別因素

起名的禁忌和誤區有很多，包含文化、習俗、心理等多方面，因名字關係到人生的旺衰。另外，取名也要考慮性別，你知道箇中原因嗎？

原來取名不注意性別陰陽的屬相，容易造成男女名字的陰陽相背，表現在男性取名用典型的女名用字，女性取名用典型的男名用字，不僅給名主帶來很多影響，還會給人們帶來性別上的誤解、社會關係的混亂和婚姻等運勢的不順。

另外，從古至今，我國一直把女性視為陰、男性視為陽，男女在性格上有很大差異，「陽剛陰柔」更成為命理的原則。起名時不僅要根據其人的八字、適合其八字命局的字（包括形、音、意、數等），還要考慮性別因素，這樣才能稱之為一個吉祥的名字。

假如男孩名字偏向女性化，或女孩名字偏向男性化，該怎麼辦？其實男女間最重要是陰陽平衡，從整體方面來說，女性是不適合用男性化的字來起名的，男性同樣不宜用女性化的字來起名。如果名字中有這種情況出現，建議通過改名字，給自己一個新的開始。