炎明熹晚會淡定壓台　楊冪娃娃音唱爆收視

「聲夢人氣王」炎明熹在前晚播出的央視中秋晚會上，與內地小生檀健次跳唱，全程淡定不怯場。同節目的內地花旦楊冪以娃娃腔獻Sing，歌藝麻麻，勝在靚樣搭夠，連帶收視報捷，成為中秋晚會大戰之冠！

前日內地幾大電視台舉行中秋晚會，論卡士以央視較強勁，包括楊冪、莫文蔚、李榮浩、郎朗、歐陽娜娜等，年僅18歲的香港代表炎明熹（Gigi）亦有份參與，是繼去年春晚後再獲央視邀請。她偕內地當紅小生檀健次合唱鄧麗君名曲《漫步人生路》，期間又唱又跳，雖然她自爆經常跳錯舞步，但見她神情與台風淡定，絲毫未見怯場。

一線花旦楊冪則穿上旗袍獻唱，天生娃娃音兼歌藝麻麻，幸好狀態不俗，以煞食樣貌取勝，結果她甫登場即拉高收視，由原來的4%升至4.2%，並帶挈節目成為中秋晚會收視之冠！

張含韵「跌槍」道歉

排第2的湖南衞視全晚收視維持0.5%，與央視相差甚遠，表演者亦接連發生小插曲，先有黃綺珊第一句已走音，其後張含韵演唱《回馬槍》期間，手上的花槍不慎跌落地，令她手忙腳亂。事後她在社交網道歉，坦言是她要求加插耍花槍項目，怎料失手，幸網民未有怪責，反而讚她可愛。排第3的東方衞視邀來鄭凱、胡夏、林峯等助陣，無奈收視僅得0.15%。