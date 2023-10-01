娛圈單打︱人妻天花板　索到啪啪聲

正所謂，月到中秋分外明，煒哥對奶大解放！49歲的陳煒（煒哥）雖然已屆熟女之齡，但美貌身材絲毫未見褪色，更趁住中秋節在社交網賣大包，上載多張火辣水着照，要胸有胸，要腿有腿，要美貌有美貌，難怪被譽為人妻天花板！

原來煒哥同醫生老公慶祝結婚一周年，來一趟甜蜜泰國之旅，人在異地寧舍疏爽，這些火辣美照便疑似出自老公手筆，網民甚至形容為「倒瀉奶」，可見呢位人夫非常慷慨。咁又係嘅，難得娶咗煒哥咁索嘅老婆，點可能收收埋埋，梗係要將好嘢公諸同好，惹起其他男人羨慕嫉妒恨啦。

眾所周知，煒哥係亞姐冠軍出身，雖獲亞視力捧，並曾在劇集扮演梅艷芳非常神似而獲讚，但要數事業真正起飛，還是在過檔TVB之後。代表作有《果欄中的江湖大嫂》及《宮心計2深宮計》，後者「太平公主」一角，更讓她拿下新加坡和馬來西亞視后殊榮。

可惜啊，儘管加入TVB後6度提名「最佳女主角」獎項，結果都是大熱倒灶，與香港視后寶座無緣。幸好上天公平，失之東隅，收之桑榆，讓她碰到情路上的真命天子。與醫生老公拍拖4年修成正果，婚後煙韌依然，彌補了上一段失敗婚姻的遺憾。

咁講啦，煒哥有事業有婚姻，有美貌有身材，何況年近「知命」，望落依然索到啪啪聲，比起許多後生女更養眼更有韻味，簡直就係人生大贏家。至於視后寶座咯喎，依家未有，唔等於將來沒有，正因為仲未攞到手，先有動力不斷進步。站在觀眾角度，梗係支持煒哥精益求精，不斷為大家炮製驚喜啦！