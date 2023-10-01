梁凱榳組圑出新歌　發揮《中年好聲音》精神

無綫歌唱節目《中年好聲音》第二季60日前誕生，而第一季《中》的歌手包括梁凱榳、李泇霖（Jenny）、何博文（Jacky Sir）、涂家堯、馮志豪及鮑聖光等合力灌錄原創新歌《舉世矚目》，鼓勵歌迷在生活中勇往直前，亦望將這份「打不死」精神融入歌曲中。

歌曲由製作到錄音、形象設計以至宣傳，都為眾歌手親力親為，而為令MV更添真實感，7位歌手破天荒扮演不同運動精英，其中梁凱榳（Emana）換上摔跤選手服，肉搏對手是她的甜心外籍老公。

Emana老公是真正的摔跤教練，她強調：「摔跤唔係摔角，亦都唔係打交，睇過就知！」另外兩位「好聲音」Jacky Sir及Jenny走入乒乓球場拍攝「乒乓小雙俠」戲份，原來Jacky Sir是乒乓球教練，專門教小朋友打波！甚少打乒乓波的Jenny平日煮餸訓練有素，特別是煮老公仔最愛吃的「蝦仁炒蛋」，一於球拍當鑊鏟用。Emana表示：「今次唔係獨唱，係搵埋幾位《中》好友一齊製作一首快歌，我哋仲成立咗籃球隊更成立了中聲明星籃球隊，嚟緊都有對外比賽。」

問到推出合唱的由來？她又謂有次和《中》好友在活動後傾偈，覺得應繼續燃燒唱歌的火，所以僅用了45日時間，由0開始直到完成MV，感覺是一項創舉：「7個人一齊唱，大家夾時間去做一件事，原來係好難好難好難嘅事。」