東方日報C1：吳浩康中秋爆婚變　老婆疑抱仔出走

「格鬥女神」郭思琳收服情場浪子吳浩康結婚生B一Take過，本以為囝囝出世後，一家三口生活美滿，但在人月兩團圓的中秋節，他們卻驚爆婚變！思琳發文鬧爆老公後，一怒之下抱仔拖狗，疑漏夜離家出走，更直認夫妻已分房超過一年！

36歲的郭思琳與歌手吳浩康（Deep）拍拖半年，在疫情下奉子成婚，囝囝去年出世後，昔日火爆的Deep變成「世一愛妻號」，煮飯、洗碗一腳踢，今年2月，他們更放閃慶祝結婚周年。思琳8月份出席活動時，公開大讚老公做老竇後變得顧家，與以前判若兩人。

不過，事隔個半月，昨日有讀者爆料指思琳中秋節當晚在社交網爆Seed，雖然沒指名道姓，但明顯是因為Deep而發火：「先唔講就你改期，再幫你安排埋服裝，乜都安排晒，一句話唔影就唔影，個仔一歲影張全家福都咁辛苦你，咁以後嘅節日你都唔好出席，包括今晚中秋。」她又指不會忘記自己要孭仔，右手拖篋又提袋、左手則拿蛋糕及拖狗，令人揣測她因鬧婚變而離家出走。

昨日記者致電思琳，電話中傳來兒子呼喊媽媽的聲音，忙着湊仔的她以「賀爾蒙問題，皮膚唔靚」為由婉拒拍攝家居照證明仍在愛巢，不過就否認婚變：「同Deep冇事喎，不過佢出咗去做嘢，唔喺屋企，要夜啲先返。」問到是否離家出走？她解釋：「嗰日我去影樓拎咗好多嘢啫，冇事，多謝關心，啲人係咪好想聽到我離婚呢？」

影全家福吵大鑊

問到夫妻間是否有拗撬？她坦言做新手媽媽很辛苦，夫妻間難免意見不合，並自爆與老公分房瞓已超過一年：「囝囝成日踢腳，搞到爸爸休息得唔好，自從囝囝出世後就分房瞓。我都冇覺好瞓，阿仔一醒我就要醒。」不過她覺得夫妻分房不一定會影響感情，聽聞不少新手父母為照顧幼兒都會作此決定。她又提供一家三口去主題樂園Staycation的照片，證明夫妻依然恩愛：「嗰日阿仔一歲生日，我哋同佢慶祝添！」在掛斷電話前，她更叮囑記者不要即時電老公，以免影響其工作心情，表現體貼。

約3小時後，教唱歌的Deep下課後回應疑似婚變一事，他指當日答應太太去影樓拍攝全家福，但為了遷就學生故未有赴約，他無奈表示：「佢嗰日拎住好多嘢，湊仔又辛苦，所以先喺網上呻幾句啫，之後會補番影相。不過點解要喺網上講，唔同我直接講呢？我太太都係年輕人，所以乜都喺網上講。」

早出晚歸 養家呻辛苦

提到思琳產前曾情緒崩潰而爆喊，是否有患上產後抑鬱的迹象？他坦言不清楚，但覺得太太並無異樣，體諒她照顧小朋友很辛苦，同時大呻：「我都好辛苦，又要賺錢養家！日日朝早6點幾、7點就出門，做到夜晚11點先收工。不過屋企嘢我都有做㗎，煮埋佢餐飯再洗碗。一個呻唔代表唔呻嗰個唔啱，或者等搬大間啲嘅屋，再請工人姐姐幫佢，依家都有同住嘅老爺幫手嘅。」

問到夫妻為何分房瞓？他自言夜歸，為免影響囝囝和易醒的太太才分房休息，又直言：「有啲人一齊瞓都同床異夢啦！暫時唔諗住追番個女，真係要做嘢先。」他多謝大家關心，但涉及家事還是希望閒人勿理。

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