【心理測驗】你的內心夠強大嗎？

每一次選擇時都是當下的自我反映，隨着性格改變與歷練增加會有所不同，你認為自己的內心足夠強大嗎？在日網Curazy上一道透過剪電線測內心強大能力的心理測驗題就在網上被瘋傳，內心有迷茫的你不妨一試。

【問題】

請憑直覺，從圖中的6條電線之中選出你最想剪掉的一條。

A.1號電線

B.2號電線

C.3號電線

D.4號電線

E.5號電線

F.6號電線

【結果分析】

A.內心強大指數80%

你的內心可以說是非常的強大，遇到尷尬、不愉快的事情都能一笑置之，即使發生了不好的事情，睡醒一覺就會忘記，幾乎不會積累煩惱。

B.內心強大指數20%

你的內心較為脆弱，會被別人不經意的言語所傷害，因為在意別人的看法因此不喜歡出現在多人的場所之中，外界的評價對你有很大的影響。

C.內心強大指數0%

你的內心極之敏感，環境的變化與別人的言語都會對你造成影響，可以說是俗稱的「玻璃心」，一點的打擊都接近不了，像豆腐一樣一碰就碎。

D.內心強大指數60%

你的內心不算很強，但也不弱，即使別人對你說了不好的話你亦不太會放在心上，更不會因此受傷，不太在意別人的看法，生活自由自在，隨心而行。

E.內心強大指數40%

你的內心未足以強大到無視身邊的人和事，若出現了令你後悔的事，你會一直耿耿於懷，雖不至於「玻璃心」，但亦較易感到沮喪。

F.內心強大指數100%

你有一顆如鑽石般堅硬的內心，沒有一絲絲的脆弱，無論經歷了甚麼，都不會後悔及回頭，更不會被打擊到，有一顆勇往直前的心。