【營事檔案】蛋花碗仔翅

碗仔翅是一種香港特色的街頭小食，以粉絲或仿魚翅，加上冬菇絲、雞肉絲、木耳絲等煮成羹湯，並加入老抽及生抽調色及調味。在享用碗仔翅時，可按個人喜好加入麻油、浙醋、白胡椒粉或辣椒油，豐富味道。

乾冬菇鮮冬菇一樣有營

乾冬菇與鮮冬菇在營養價值上差異不大，最主要是一些水溶性維他命或易被破壞的營養，會在加工的過程中流失。冬菇是一種低脂肪、低熱量的蔬菜，同時也含有豐富的膳食纖維及礦物質，如鈣、鉀和磷。它還含有多酚類化合物，具有抗氧化和抗發炎的作用。另外，因乾冬菇的纖維含量較高，容易造成腸胃負擔，所以有腸道敏感或腸胃不適的人士應該適量食用。而在烹調乾冬菇時，也宜先完全泡發才使用。

木耳含豐富膳食纖維

木耳是一種常見的食用菇菌類蔬菜，富含維他命B群、維他命D和抗氧化劑。與冬菇一樣，是含有豐富的膳食纖維的蔬菜，更有已風乾處理的木耳，適合長時間儲存。膳食纖維有助增加飽肚感、促進消化、控制血液中壞膽固醇水平以及控制血糖。在選購木耳時應該確保其外觀完整、無異味和異色。

蛋花碗仔翅

材料：

雞蛋 2隻

乾冬菇 20克

粉絲 30克

木耳 8-10片

雞湯 250毫升

水 250毫升

調味料：

老抽 1湯匙

麻油 1茶匙

胡椒粉 適量

鹽 適量

生粉 2湯匙

做法：

1) 先將乾冬菇、木耳浸軟切成絲備用

2) 粉絲浸軟後剪段、雞蛋打散、生粉加入2湯匙水拌勻備用

3) 鍋中煮滾雞湯及水，加入冬菇及木耳

4) 然後加入粉絲及老抽、胡椒粉及鹽煮滾

5) 最後加入生粉水、雞蛋後，熄火後加入麻油，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。