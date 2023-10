LE SSERAFIM港騷勁歌熱舞掀高潮　讚粉絲好犀利

韓國人氣女團LE SSERAFIM昨晚(30日)起一連兩晚假亞洲國際博覽館舉行「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG」演唱會,是她們出道1年半來首次在香港演出。

昨晚的演出在晚上8點開始,5名成員以黑白造型型爆登場,她們逐一做出向後倒下的動作,之後再次出場演唱出道歌《FEARLESS》,以勁歌熱舞炒熱氣氛,唱出《The Great Mermaid》後,隊長金采源帶領成員跟粉絲打招呼,5女又逐一用廣東話作自我介紹,洪恩採聽到現場粉絲震耳欲聾的尖叫聲,便用廣東話說:「好犀利呀!」許允真則表示之前曾在直播中說LE SSERAFIM一定要到現場看才是最帥氣,希望透過演唱會證明給大家看。

唱到《No Celestial》時,許允真用結他彈出前奏部分,相當有型,而她們每次唱《Good Parts》都會跟粉絲做特別手勢,許允真便笑指一直都很想來香港吃點心,故提議唱到「Good Good」的歌詞時做點心的動作,5人又拿起手燈帶領台下粉絲玩人浪,唱到《Flash Forward》,成員特別走到台下跟粉絲近距離見面。其後她們再唱出人氣歌曲《ANTIFRAGILE》、《Eve, Psyche & The Bluebeard's wife》和《UNFORGIVEN》,掀起全晚高潮。

她們在安可環節唱出《FEARNOT》、《No-Return (Into the Unknown)》及《Fire in the berry》,許允真感嘆一年裏能跟大家的機會並不多,反而準備和等待的時間特別長,希望大家將思念化成原動力,期待下一次見面,宮脇咲良指今次是組合第一次在香港開騷,曾經擔心會沒有人來看,對之前一直未能來港見粉絲感心痛,希望粉絲會準備支持她們,她又用廣東話說「我愛你哋」,中村一葉則表示會永遠記得跟粉絲一起的時間,希望能夠把正面能量帶給大家,金采源就說:「大家今日叫得那麼落力,要好好保護喉嚨,回家要小心!」洪恩採叫粉絲不要因為演唱會結束而感到傷心:「今天是起點,我們之後會有更多機會見面,多謝!」