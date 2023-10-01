繽紛日與夜　邊食邊唱K

香港人對唱歌有份莫名熱情，單看電視台以不同主題舉辦的歌唱比賽極具人氣已略知一二。以前提到夜生活，除了睇戲就是唱K，雖然卡拉OK店會供應小食和飲品，不過食物質素好一般。最近就有餐廳於特定時段推出不同主題的唱歌活動，無論是品嘗早午餐或地道雞煲火鍋都可以讓大家從日頭唱到夜晚，拎住支咪大展歌喉，隨時隨地都可以做歌王歌后，享受舞台下的掌聲。

辣妹獻唱

想邊唱歌邊歎美食，其實不難。旺角烤魚K歌專門店花椒子，早前引入一套卡拉OK系統，特地在主用餐區設置一個巨星舞台，大家可以大展歌喉，舞台上還會有煙霧和燈光等效果，讓你擁有個人專屬舞台，於數分鐘內成為天王天后。最有趣是系統設有打賞功能，現場客人都可以投選最佳男、女歌手，贏家相信大有滿足感。若然只想和朋友開私人演唱會，也可選擇在VIP房內和朋友齊齊高歌。

餐廳亦推出新口味烤魚菜式，好似「花椒香辣烤魚」，用上江豚魚抹鹽後烤至8至9成熟至魚皮金黃後，加入特調的湯汁內便可享用。愛刺激首選麻辣鮮香藤椒麻辣湯或花椒香辣烤魚，前者麻香湯清，後者辣中帶麻。不愛吃辣的話，可選酸甜開胃的香甜番茄濃湯或滋補的花膠豆腦魚湯烤魚。除此之外，餐廳還有雞煲和火鍋，無論是花膠雞鍋又或是麻辣鴨血湯，搭配各種配料都咁夾。和朋友傾偈時再來炸串或小食Combo，配啤酒邊食邊唱歌，應更有Feel。

復古金曲

想唱歌，唔使等到夜晚！中環菲律賓菜餐廳由現時開始，每個月第一個星期六推出復古卡拉OK早午餐。餐廳設有現場DJ播放嘻哈和R&B風格的歌曲，大家可邊聽歌邊享用美食。頭盤有各式春卷、醃三文魚粒和菲式爆米花雞肉，適合和朋友分享。主菜有米飯和麵條選擇，傳統菲律賓蒜蓉炒飯可配烤豬肉、牛肉、雞肉香腸或素午餐肉，客人亦可以選蒜蓉椰菜花飯代替。辛辣椰子麵可配虎蝦或素食南瓜。愛香口的話，推介熱辣辣上桌的菲律賓鐵板，配無限暢飲的雞尾酒或餐酒，非常匹配。

享用完傳統的杧果餅乾蛋糕或加入不同配料的刨冰新地後，是時候好好活動一番，大家可邊品嘗雞尾酒，邊挑選自己喜愛的歌曲，在大屏幕下盡顯歌喉。餐廳特別挑選了不同風格的90和00年代復古歌曲，讓大家大唱特唱，除了做咪霸外，也可以和全場賓客齊齊大合唱，享受一個熱鬧的周末。