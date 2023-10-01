陳茵媺嘆復出難抽離　與陳豪激吻場面曝光

由陳豪及陳茵媺主演的無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》推出在即，故事發生在超現實世界，並圍繞4位主角陳茵媺、陳豪、周嘉洛飾及游嘉欣發展，當中既有淒美浪漫的愛情元素，亦有火花四濺的型格動作場面。劇情講述同樣富甲一方的兩家人歷盡百年恩怨，平日不相往來，然而每5年便以槍戰形式決鬥，為了面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算，故4位主角的愛情故事經歷的波折及困難可想而知。

無綫一連兩晚發放的4條首輪劇集宣傳預告， 4位主角設定分別為「智勇雙全祝英台」、「槍法如神梁山伯」、「仁心仁術羅密歐」及「反叛率真朱麗葉」，曝光了兩對情侶的甜蜜親吻鏡頭，且位位都槍法如神，兼性格各有特點，例如陳茵媺Cool爆，以及陳豪的賴皮市儈等。今次乃陳豪及陳茵媺相隔11年後再度同框演出，更是後者婚後首部「復出」劇集，原來真夫妻演情侶亦非易事，陳茵媺笑言：「今次個角色同真實嘅我完全唔同，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」陳豪則搞笑感嘆拍劇期間猶如「冇咗個老婆」，但仍強調全力支持太太追夢。

至於周嘉洛及游嘉欣組成的CP亦勁有突破。以搞Gag、貪玩、語速快馳名的嘉洛，今次多了「深情」元素，劇中熱愛莎士比亞的他，周不時會大拋「莎式金句」顯內涵玩浪漫，更會排除萬難誓要與一見鍾情的游嘉欣「愛到底」，故不難推測劇集播出時，其入屋指數高企。而游嘉欣今次曲髮造型吸人耳目一新的感覺外，更會首度挑戰大量型格開槍場面。