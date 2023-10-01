Mustang Mach-E Rally　首載RallySport驅動模式

福特(Ford)Mustang Mach-E家族最近增添一位新成員--Mustang Mach-E Rally。

以擁有較Mustang Mach-E高20mm離地距的Mustang Mach-E GT為基礎打造，不過造型上更粗獷野性。包括換上在兩側追加圓形霧燈的黑色密封面罩，頭尾冚加入雙粗直間拉花，輪拱位及全車擾流套件(包括新加裝的專屬大尾翼)全為黑色，配上19吋Rally風格白色鋁輪圈及Michelin CrossClimate2輪胎。

沿用GT版的前後雙電馬達配91kWh鋰電池組，最大馬力480hp，最大扭力達880Nm，續航力逾400km。使用直流快速充電，預計不到37分鐘便可將電量從10%充至80%。配備經過特殊調校的彈簧、MagneRide 避震器、前Brembo制動卡鉗及385mm前制動碟，操控及制動性能同步提升。