母親設靈　羅霖哽咽送別：會將骨灰送返蘇州

藝人羅霖母親董本如早前離世，享年83歲設靈，家人今日（1日） 為她於紅磡世界殯儀館設靈，由兩位兒子陪同到現場打點，靈堂以簡潔布置，上方寫有「永遠懷念」，中央放置了家人花牌，羅霖花牌寫有「母親大人安息」。圈中人包括謝雪心、張慧儀、張文慈、米雪、文雪儀以及前夫劉坤銘等均有致送花圈。

羅霖由大兒子及三兒子陪同受訪，稱心情尚未平復，哽咽說：「我同媽咪關係太親密，我由細到大佢都一直陪住我，我最近係晚晚都瞓唔着，要靠食安眠藥，去到好多地方都會諗起媽咪。」指母親是因癌症去世，希望母親能夠在天堂上沒有病痛安息主懷。又感謝幫助她打點一切的親朋好友：「因為呢啲嘢一直都係我媽咪搞，依家佢唔喺度我就要自己一個人搞，但其實我唔熟悉，而我呢兩個仔都好乖，我講咩佢哋都肯做。」表示媽咪的大部分心願已經完成，唯一的遺憾是未能見到羅霖的二兒子：「因為阿仔佢喺外國好忙又要讀碩士又要工作真係冇時間返嚟，不過佢哋有傾過電話。」

羅霖指將會帶同父母親的骨灰回蘇州：「媽咪一直都想帶爹哋嘅骨灰返蘇州，但因為疫情嘅原因擱置咗。」她表示不會因母親的事而暫停工作：「我一直都冇暫停過工作，連我媽咪病重嘅時候我都有工作，佢都會希望我正常生活。」接下來將會秉承着媽媽的座右銘「從一而終」堅強地生活。