鄭少秋經歷3段婚姻有4個女　欣宜孖同父異母妹妹船P惹熱議

年屆76歲的藝人鄭少秋（秋官），曾經歷3段婚姻，生了4個女兒。他於年輕時與盧慧茹拍拖3年，育有大女鄭安儀。分手後，盧慧茹帶女兒離開，秋官曾受訪表示與大女鄭安儀失聯，感到好遺憾，他說：「很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」

秋官第2段情最為人所熟悉，他與肥姐（沈殿霞）日久生情，雖然不被外界睇好，更被肥姐義兄力阻，但是肥姐依然義無反顧，於1985年與秋官在加拿大結婚，之後更誕下鄭欣宜（Joyce），不過於欣宜年僅8個月大時，秋官就宣布結束3年婚姻，因此一直被標籤為負心漢。

離婚不久後，鄭少秋好快就於1989年跟官晶華在台灣結婚，並育有2個女兒鄭詠恩、鄭詠曦。欣宜曾於社交網上載與同父異母的妹妹鄭詠恩（Winnie）合照，惹起網民熱話，因為欣宜過往甚少提及Winnie，早年有傳Winnie與欣宜不和，極為抗拒自己的名字跟欣宜拉埋一齊講，不過近年欣宜與Winnie關係已愈來愈好，曾一起為秋官慶生，又試過一齊睇騷，Winnie曾被指與已婚上司曖昧時，欣宜亦有為妹妹護航，可見姊妹關係不錯。