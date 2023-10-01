馮允謙黃淑蔓互派高帽：佢係我師姐！

歌手馮允謙（Jay) 和黃淑蔓（Feanna）今晚（1日）到馬鞍山一商場出席音樂會，現場有大批粉絲到場支持。在活動上，Jay和Feanna與粉絲大玩遊戲，又各自在台上獻唱，現場氣氛十分熱鬧。問到雙方今次沒有在台上合唱，他們都大嘆可惜，指下次再有機會一齊出席活動就合唱《尋找白金漢》，並不斷互派高帽，稱讚對方唱歌好聽，Jay笑言：「我雖然大年紀過Feanna，但佢係我師姐。（咁Feanna有冇傳授啲嘢畀你？）佢會話你醒定啲呀，唱好啲歌。」而一旁的Feanna就搖頭回道：「我係師妹架勢嘅師姐。」

談及兩人如何度過中秋，Feanna稱全家都感染了流感：「我唔敢返屋企，所以冇同屋企人食飯，不過有出去見好耐冇見嘅中學同學。」而Jay則表示自己最近正埋頭苦幹努力作曲：「我基本呢兩個禮拜都喺自己間房到寫歌，都冇同屋企人食飯，因為我趕住11月寫好晒啲歌，跟住又要錄歌同埋拍MV，驚唔夠時間。」

接近年尾，二人都預告接下來將會有很多工作，Feanna透露她將會拍攝微電影，發布新曲以及正在籌備一個神秘大項目，同她亦定立了到紅館開演唱會的目標：「首先我想先喺九展同啊Jay開個演唱會先，等自己學到嘢再進軍紅館。」Jay就預告將會推出新專輯。