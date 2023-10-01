家陣「女神」呢個稱呼愈用愈濫，但凡喺某個界別稍為有幾分姿色嘅女仔，都隨時被人封神，之不過「Goddess」呢個字唔係想像中咁簡單，仲好易令人產生誤會添！

Goddess 愉虐術語

女神嘅英文係「Goddess」，但原來喺愉虐界，呢個字有另一番意思，專指主導性愛遊戲嘅女性。講起性愛女神，有個關於「巫山雲雨」嘅典故可以同大家分享。話說「巫山」係炎帝個女瑤姬，天生麗質，但身患絕症而死，之後被葬於巫山，到咗戰國時期，楚懷王喺湖北雲夢澤狩獵時，喺夢中跟神女交歡，對方於臨別一刻留下「旦為朝雲，暮為行雨」，所以楚懷王喺夢醒後命人於巫山臨江側修樓，並以「朝雲」嚟命名，以表思念，令「巫山雲雨」衍生出男女合歡嘅意思。

Goddess 舌戰女神

咪以為女上男下嘅性愛體位只得騎乘呢一招，對於鍾意享受口愛嘅女性嚟講，「Goddess」都可以試試，玩法好簡單，同騎乘位差唔多，分別在於女士要背對男士，將下半身騎喺對方嘅面上，性學家話之所以要咁樣做，好處係男士嘅舌頭可以挑逗女伴嘅重要部位，包括埋後門，調情效果更加全面，乜嘢女神都會被融化，而且女方可前後擺動身體，以提升口愛快感，甚至可以作為六九兩頭勾嘅起手式，可謂一舉多得。

《Goddess and the Seed》 神級佳作

稱得上係神級四仔，起碼要喺頒獎禮上拎過獎，呢套由Deeper喺2022年推出嘅《Goddess and the Seed》都算係代表作。影片由脫星Kayden Kross執導，演員陣容包括Elena Koshka、Sera Ryder同Kylie Rocket，全部都係身材火辣嘅靚女，劇情講述女神Elena Koshka因羨慕塵世間嘅男歡女愛，決定下凡體驗箇中滋味，殊不知玩得過火，差啲搞到對手精盡人亡。呢套四仔喺今年AVN頒獎禮獲得最佳拍攝同最佳四仔兩個獎，仲喺XBIZ頒獎禮獲頒年度最佳四仔殊榮，名副其實係神級佳作。

同場加映：AV女神成瀨心美

日本AV界成日有啲被片廠冠以「女神」之名嘅新人出道，但有邊位女優係實至名歸呢？2009年出道嘅成瀨心美，應該係其中一位。擁有一對35E車頭燈嘅心美，相貌甜美，出道冇耐已經人氣高企，作品銷量高，搞親影迷會例必爆滿，之後踩入藝能界，拍電影、出單曲，仲喺2011年嘅AV界盛事「SOD大獎」中榮獲優秀女優獎，風頭一時無兩，難怪宇宙企劃會喺2012年特別搵佢擔綱演出《女神降臨！》。只可惜心美因健康出問題，2013年宣布引退，令唔少AV迷相當婉惜。