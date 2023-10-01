《A.I. 創世者》北美開畫不敵《汪汪隊立大功》排季軍

由《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）英國導演Gareth Edwards執導的科幻新片《A.I. 創世者》（The Creator），請來丹素華盛頓（Denzel Washington）兒子尊大衛華盛頓（John David Washington）飾演奉命追殺人工智能機械人的美軍，遇到由混血女童星Madeleine Yuna Voyles飾演的人工智能新型仿生人後，卻違背命令借助對方找尋失蹤妻子。電影以低成本拍出高質素特技畫面，天才女童星演出動人，於北美開畫獲觀眾B+好評，可惜周末票房只收1,400萬美元（約1億920萬港元）排季軍。

周末票房冠軍是美國真人騷女星Kim Kardashian有份配音的電腦動畫《汪汪隊立大功：超班大電影》（PAW Patrol: The Mighty Movie），收2,250萬美元（約1億7,550萬港元）。而亞軍則是拍到第10集的《恐懼鬥室X》（Saw X），收1,860萬美元（約1億4,508萬港元）。