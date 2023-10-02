巴黎捧Lisa場︱Baby睇脫衣騷惹禍　疑遭內地封殺

女星Angelababy（楊穎）與張嘉倪日前於巴黎觀賞女團BLACK PINK成員Lisa演出的「19禁」歌舞騷，結果觸動內地網民神經，直斥兩人屬犯法行為，結果她們的個人社交網、工作室網站等均淪陷，有網友直斥Baby身為公眾人物要擔起引導作用，甚至着她退出娛樂圈！而Baby亦已被官媒刪走其中秋晚會演出片段，疑似被封殺！

紅遍全球的韓國女團BLACK PINK，泰籍成員Lisa近日為法國巴黎大尺度「19禁」歌舞騷擔任表演嘉賓，5場門票全數售罄，其緋聞男友、世界首富Bernard Arnault三兒子Frederic Arnault家族以及隊友Jisoo、Rose亦有到場支持。Lisa的演出約有15分鐘，舞姿性感，邊跳邊脫，最後脫剩內衣及丁字褲，令觀眾睇到熱血沸騰，由於尺度問題，亦惹來不少南韓及內地粉絲批評，有網友更毫不留情直指該表演是「妓女騷」。

《延禧》女星張嘉倪高調打卡

由於Lisa的歌舞騷撞正巴黎時裝周，令不少身在當地的內地藝人也有前往朝聖，當中Angelababy及《延禧攻略》女星張嘉倪更被拍到現身表演場地，Baby離場時低調快閃上車，反而張嘉倪高調於會場門外打卡，照片於網上曝光後，隨即惹來網民熱議，更分別湧到兩女的社交網及工作室留言鬧爆，除了表示對她們的行為感失望，認為公眾人物要擔當引導作用，當中有網友更直接問Baby是否瘋了：「真無語，你能不能留在那個騷別回來了，喜歡看，你就看一輩子」、「快點退出娛圈吧！」身為BLACK PINK鐵粉的Baby，被指過去多次觀賞她們的演出，絕對是崇韓一族。而Baby有份參與的新綜藝節目《現在就出發》官網亦不能幸免，網友怒斥節目組：「甚麼人也敢邀請！」還質問是否要讓Baby也脫光光來一場表演，更呼籲大眾一起舉報該節目。而張嘉倪的新劇《好事成雙》官方平台亦被圍剿，網友抵制該劇之餘，更要求踢走她。

是次「睇騷事件」火速惹網民關注，有指因內地看脫衣騷是犯法行為，即使在國外，也算是犯了不能參與色情場合藝人封殺條例，而根據中國演出行業協會對外發布的《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，當中提到演藝人員不得「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博等非法活動」，所以藝人觀賞「19禁」歌舞騷已屬觸犯該條例。而隨住睇騷風波愈鬧愈大，Baby疑似被內地封殺，有網友發現央視旗下的「央視三農」已把Baby的中秋晚會演出視頻刪除，現時只剩下兩年前的片段，不少網友對於官方此舉大表支持。

鑑於網上亦有傳另一內地女星白鹿也有份睇騷，其公司見群情洶湧，即火速否認，其粉絲亦挺身撐偶像，指白鹿完成時裝活動後，翌日已返內地為新劇《白月梵星》開工。雖然事件仍在發酵，但Baby與張嘉倪至今仍未開腔回應，昨日（1日）還於社交網發祝賀文，而Baby昨午由巴黎返抵上海，於機場被大批粉絲包圍，戴口罩的她神情輕鬆打招呼，亦有向粉絲致謝。惟有網友於網上留言，質問她為何仍不肯就事件回應。