【是日通勝】

農曆八月十八

癸卯年 辛酉月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：交易、嫁娶、動土

忌：出行、詞訟、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、29、39

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

金牛座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

巨蟹座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

獅子座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

處女座：享天時地利人和，宜抓緊時機，放膽追夢。

天秤座：獲好運氣加持，趁機作自我檢討會有得着。

天蠍座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

人馬座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

山羊座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

水瓶座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙魚座：判斷力弱，做事要小心，以免招致金錢損失。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 人緣佳

（跌）豬 多阻滯

鼠：予人感覺太嚴肅，寬容一點較受歡迎。

牛：偏財運極好，購物時容易有意外收獲。

虎：狀態不好，易犯小人，破財風險極高。

兔：缺少動力，做事拖拖拉拉，難獲佳績。

龍：事業順利，能發現並把握住賺錢機會。

蛇：話頭醒尾，可望從工作中獲得自豪感。

馬：生活充滿變數，意外頻生，容易出錯。

羊：享受購物樂的吉日，易買到超值貨品。

猴：交際能力強，身邊人都很樂意幫助你。

雞：運勢極佳，不管做甚麼事都十分順利。

狗：多勞多得，肯付出努力就有理想回報。

豬：是日沖煞，情緒低落，做事一波三折。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

無肉令人瘦 無竹令人俗

這是出自蘇軾的名句，可譯成飲食中沒有肉會使人消瘦，居住處沒有竹會讓人變得庸俗。作者稱，長期住在種植很多竹子的綠筠軒，情操猶如竹子一樣高節清風，文中以「肉」的美味對比「竹」的美德。

最近看到電視報道指，內地有很多人為出生的孩子去改個好名，從中留意到他們喜歡按當年生肖來起名，也看到有人會找師傅按自己喜好來取名。坊間有句俗語：「不怕生壞命，最怕改壞名。」真的有關係嗎？你試把孩子的名字改成衰仔或哀女，當然不好，不去評論其他大師，所謂各師各法，看你緣分，五行陰陽用神，筆劃數目吉凶是我們主導基礎。因此先從八字找出這個人一生喜忌，再計算連姓氏加上筆劃吉凶計算。如果本身姓氏和自己五行有影響，一般都沒有祖先庇蔭，那麼要怎辦？證件內的名字可以不用改，只需改個或加個日常用的別名，可對別人講是書名或藝名，正如好多藝人都不是用真名的。一個好名經常被人叫，等於不停去加持自己，如改個不合適名，等同讓人不停地詛咒你。

命運是掌握在你的手，希望寥寥幾句能達到醍醐灌頂的作用。