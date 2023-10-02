廣咩︱敖嘉年睇到搲晒頭　誤將「齆塞」認「鼻塞」

《廣咩》是一檔以廣東話為主題的節目，每一集帶領大家了解稀奇的廣東話正字。上一集糖妹和鄺潔楹挑戰成功，這一集我們請來了敖嘉年作為挑戰嘉賓，大家也期待一下他的表現吧。

問題：請估下「齆塞」是廣東話口語中哪個字詞的正字？

敖嘉年：「究竟這個字怎麽讀呢？鼻塞？不知道對不對呢？又讀錯了，原來是『萌塞』。」其實「齆塞」和「鼻塞」的字形也頗為相似，所以將其解讀為鼻塞也十分正常。而「齆」字亦確有鼻塞之意，就讓我們星級主持關楓馨為大家詳細解釋吧。

關楓馨：「廣東話口語中説的『萌塞』，即固執之意，它的正字是『齆塞』。當我們覺得一個人好固執，就會這麼說『佢呢個人好齆塞㗎，唔會改變主意。』將『齆』字拆開可分為鼻和邕，《集韻‧上聲‧腫韻》中有：『壅，堨塞也，或作邕。』邕本身就有堵塞的意思，所以，『齆』便是指鼻塞。明朝的《正字通》也有提到『鼻塞曰齆。』『齆』慢慢衍生出一個人說不通和固執的意思。」

關楓馨續指，之後如果鼻塞，大家一定會想起「齆塞」一詞吧？但希望大家不要鼻塞，但也不要齆塞，保持心態開放才能持續進步！

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR