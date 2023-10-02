超爆笑！低成本Cosplay大集合

距離萬聖節還有一個月，準備裝扮的時間很充裕。畢竟萬聖節一年只有一次，大家或許已經摩拳擦掌，準備大展身手。如果你在煩惱萬聖節應該玩甚麼，既可以讓人眼前一亮成為話題人物，又能夠控制預算，不妨參考泰國、日本KOL的低成本裝扮，他們都創意十足，而且還能為大家帶來笑料，讓整個假日充滿歡樂氣息。

泰國網紅Anucha Sangchart開設的社交帳號lowcostcosplayth應該無人不知無人不曉，主打以錯視和低成本的裝扮Cosplay出許多角色與場景，他的方法常常讓人出乎意料，但卻可以非常像真，製造出不少笑料。例如他會將家中的黑色貓咪擺在頭上，利用錯視將自己變成蝙蝠俠。把吃剩下的紅色蘋果皮雕成閃電俠的面具，化身成為型格閃電俠；用杧果打造成《海賊王》角色山治的髮型等。如果大家想要參考更符合萬聖節氣氛的，不妨看看Anucha Sangchart以一張畫紙與黑長直假髮變成了經典恐怖人物富江的造型，十分逼真！

之前因為採用金針菇和紫菜Cosplay 《咒術迴戰》人氣角色五條悟而爆紅的日本網紅ARuFa，最近又帶來新搞作。因為他正在減肥，但又非常想念燉菜濃湯，因此他直接將自己變成燉菜濃湯，不過大家不用擔心，他沒有煮熟自己。ARuFa先是在浴缸倒入碳酸入浴劑，然後戴著綠色假髮假裝是綠色蔬菜，將膝蓋塗成黃色假裝薯仔，把手臂塗成橙色假裝胡蘿蔔，接著躺進浴缸就變成了燉菜濃湯。雖然非常神奇，但卻不建議大家在萬聖節派對這樣裝扮，因為道具之一的浴缸比較難搬運，大家可以參考他扮演五條悟的裝扮。