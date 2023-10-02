影帝也走人！岡田准一爆下月離開尊尼事務所

盛產偶像男團的日本尊尼事務所，今日(2日)將為已故創辧人Johnny喜多川的性侵醜聞招開第2次記者會，宣布事務所易名及後續補償、賠償處理等事宜，有傳尊尼事務所將改名「Smile Up」。但記者會舉行前，旗下組合V6前成員兼影帝岡田准一被爆將於同日宣布離巢，成為廣告商割蓆潮下首位跳船的藝人。

據當地報章透露，効力了尊尼事務所28年的岡田已跟身邊人報告，將於11月正式離巢走人，並於今日正式對外公布，亦是自V6於2021年11月解散後，前隊友森田剛及三宅健後，第3位走人的成員。早前多家廣告商宣布與尊尼事務所割席後，岡田也慘受牽連，其代言的連鎖快餐店及日本特殊陶業也下架廣告，並表明不會續約。

42歲的岡田於1995年在母親報名下經試鏡加入尊尼事務所，同年與坂本昌行、長野博、井之原快彥、森田剛及三宅健以組合V6出道。他除了歌唱跳舞及擔任主持工作外，其演技更在戲劇界受到肯定，演出過不少知名作品，2014年擔正NHK電視台大河古裝劇《軍師官兵衛》，2015年更憑電影《永遠的0》勇奪日本奧斯卡影帝。醉心格鬥技的他，近年更跳出偶像框架，兼任武術指導、動作設計等工作，今年8月曾到美國拉斯維加斯參加巴西柔術世界大賽。私生活方面，他與女星宮崎葵於2017年結婚，翌年獲女方誕下大仔。