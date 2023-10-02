Baby傳被封殺粉絲都唔撐　翻炒「案底」割席：受夠了！

現年34歲的頂流女星Angelababy紅足20年，即使曾被嘲「整容臉」、「戲屎」及和黃曉明離婚後資源下滑，但事業上的最大衝擊，莫過於她捧韓國女圑BLACK PINK成員Lisa的「19禁」騷，被網民海量式狂轟外，更傳將面臨官方封殺，未知是否人在異地未知事態嚴重，還是性格過於樂觀，故不知愁滋味關係，她返回上海時，依然笑容滿面，表現得若無其事，還有心情享受被粉絲前呼後擁的優越感。

據知現於社交網仍擁有1.05億粉絲的她，followers未有減少，但在她的工作室留言板卻群情洶湧，罵聲不絕。有粉絲在評論區留狠話：「這是她自己的鍋，粉絲不背鍋！不管後續發生甚麼，都是ab自己承擔，粉絲真的累，受夠了。」粉絲狂數Baby重複犯錯的往績，最近日本排放核污水，內地網民發起杯葛日貨，但baby卻被發現疑秘遊日本，而之前內地疑實施限韓令，可是baby卻連番被發現捧韓星騷。

雖然她的工作室傳發放消息欲轉移視線，將Baby睇「19禁」騷被指鼓吹色情而變為殺傷力較低的「追星」行動，可是粉絲自稱「理智」拒賣帳，揚言要跟Baby講拜拜，現時連粉絲的最後防線也斷埋，似乎她及工作室應認真諗計拆彈求存。