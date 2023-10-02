香港見面會晒才藝　安孝燮患感冒落力跳唱

憑韓劇《社內相親》及《浪漫醫生金師傅》系列迷暈大批女粉絲的韓星安孝燮，首個亞洲巡迴粉絲見面會《THE PRESENT SHOW》於昨晚（1日）在九展Stall Hall舉行。曾於6月來港出席品牌活動的他相隔短短3個月再襲港，自言過去3、4年忙拍劇，今次舉行見面會心情緊張又激動。他分享日常生活，自言通常起身第一件事便是清理愛貓排泄物，之後會吸塵，拖地及洗衫，又推介大家到韓國旅行吃烤肉，並大讚香港多美食、夜景很美，透露抵港後品嘗了烤鴨及擔擔麵等四川菜。

他即場分享之前到曼谷及雅加達，在酒店泳池游水的露背及半裸相。雖自言不擅長表達自己，但亦即場向粉絲傳達心意：「真的很想見到你哋，我愛你！」由香港粉絲投票選出最喜愛的安孝燮主演角色是《社內相親》的霸道總裁，台上播放劇中他為女主角金世正綁鞋帶的場面，他表示如果是自己喜歡的人，當然亦會幫對方綁鞋帶，又謂粉絲對他來說就像樹木一樣給予他温暖的支持，所以才想努力工作報答大家。

曾在JYP事務所當過3年練習生的他，除了大開金口，亦有展示舞藝，自言因為有點感冒，狀態不太好，跳舞時亦跣了一吓。自幼喜歡音樂及跳舞的他表示做演員沒有機會，便趁見面會落力跳唱。他其後在遊戲環節用廣東話讀出《社》及《浪》等劇的台詞，又即場做表情符號，以及錄製Morning Call冧粉絲，並送禮物給4位幸運兒。他在尾聲時驚喜現身台下，惹起哄動，之後再跟全場粉絲大合照，當他看到粉絲準備的應援片，感動得眼泛淚光，Encore時再自彈自唱一曲，以及讀出親手寫給粉絲的信。