尊尼事務所瓦解　東山紀之宣布易名！網民轟笑唔出

盛產偶像男團的日本尊尼事務所，自上月7日為已故創辧人Johnny喜多川的長期性侵練習生醜聞招開記者會後，今日(2日)於東京第2度舉行記者會。新社長的前男星東山紀之與子公司「JOHNNYS’ ISLAND」社長井之原快彥在新任CCO（Chief Compliance Officer）、顧問律師陪同下出席。前任社長兼喜多川的姨甥女藤島Julie景子卻未有現身。

東山在會上再向受害人道歉，並宣布尊尼事務所將於本月17日起易名「SMILE-UP.」，意味着長達61年的尊尼偶像王國正式瓦解。新名字來自3年前疫情下事務所為醫護的慈善活動「Johnny's Smile Up！Project」，但卻被網民嘲「笑唔出」，又批評發音與「SMAP」近似。與此同時，他會成立新公司，向粉絲募集名稱，而旗下所有尊尼藝人將全部「過檔」，按照其意願改簽經理人合約。

他又表示被害者救濟委員會共接到478人聯絡，其中325人要求賠償。前社長藤島依舊持有「SMILE-UP.」100％股份，接下來會透過公司全力做好賠償工作，不插手其餘業務，以及全面退出相關子公司。東山於會上再被追問過去疑性騷擾練習生的黑歷史，但他強烈否認。

井之原則在會上代讀藤島的親筆信，藤島聲稱與舅父喜多川關係疏離，甚至從未2人單獨共膳。她又謂當年喜多川於控告雜誌社性侵報道敗訴後，其母Mary喜多川向她及公司上下表示喜多川清白，只是律師表現不力。她又謂喜多川在人前會表現出慈愛親切的一面，令所有人被洗腦。此外，她又稱自小在母親嚴厲的管教下，20多歲時曾因「過度呼吸」暈倒，並患上恐慌症。但網民對藤島避席感到強烈不滿，狠批她逃避責任。