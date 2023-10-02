中菜新味　新菜新廚富新鮮感

一家人吃飯，有長輩的話，大多愛傳統中菜，若是喜愛嘗鮮，新派菜式又可帶來新鮮感。來到秋天，有中菜館推出全新點心和小菜，亦有新廚登場為大家炮製新口味，想要新鮮味，話都無咁易。

星級之選

本地有不少米芝蓮星級中菜廳，實力雄厚。尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星中菜廳天龍軒，近日為客人帶來全新菜式。單點菜式包括爽口的蝦籽白螺花、惹味的芝士焗龍蝦燒腩卷，其他有蝦子柚皮伴海參、家鄉金菜焗雞和椰絲沙翁蛋球等。另外，由現時至10月31日，餐廳推出海產盛宴，菜式有花膠瑤柱藏白玉龍蝦湯、澳洲海參拌螺粒及糖醋煎帶子綠茶飯等，配餐廳專屬的蜜香幽蘭的茶湯，完美配搭。

新廚登場

餐廳迎來新廚，菜式也見新意。尖東千禧新世界香港酒店中菜食府桃里新任中菜總廚卓文仲師傅，為客人設計多款新菜式。籠仔荷葉窗紗野菌蒸星斑球以米紙包斑塊，再加點菇菌粒和牛肝菌醬，富口感又香濃。黑魚子百花煎釀龍蝦扒，香口又彈牙。其他有小巧的龍帶玉梨香、滋潤的原個椰皇珍珠肉燉豬腱湯、彈牙珊瑚水晶大花蝦球和脆皮蜜瓜帕爾馬火腿炸鮮奶等，高質美味。

鮮味滬菜

上海有多款名菜，食材亦相當多選擇。中環時尚上海菜餐廳紫玉蘭以肉蟹和黃花魚等食材配老上海烹調手法，打造出多款菜式。龍蝦球麻婆豆腐選用西澳龍蝦加豆腐和豆瓣醬同煮，老乾媽肉碎蒸黃花魚以自家製醬汁加豆豉、蒜子等蒸魚，鹹香鮮辣。醬油蟹毛豆炒年糕以菲律賓肉蟹加入北京老店黃豆醬燜煮，相當入味。其他還炮製菜梗、家燒冬瓜和烤鴨等菜式，開胃又得體。

肥美鰻魚

來到夏秋交接，有很多時令食材，這個時候，正值福建吃鰻魚的好時機。莆田近日推出多款鰻魚主題菜式，山泉水煮活鰻魚爽脆鮮甜，新出的辣子燒鰻魚，先煎後燜，彈牙麻辣又開胃。其他有福建特色糟鰻、普寧豆醬焗鰻魚和蒜香豆豉蒸鰻魚，愛吃就要把握機會。

繽紛酥點

近年去飲茶，點心配搭和造型變化多端，金鐘的Dim Sum Library近日推出期間限定的五式酥點系列，除有人氣黑椒和牛酥，還有不同口味新品。麻婆豆腐酥配以加入竹炭粉的酥皮，分外吸引。沙薑雞酥的酥皮加入甘筍汁，啖啖薑香。另外還有薑葱龍蝦酥和白汁雜菌酥，有興趣的話大家可一口氣嘗遍。酥點以外，餐廳還有新款的炸蟹肉餛飩配羅勒醬、胭脂帶子餃、羽衣甘藍星斑腸粉、小棠菜蝦方和黑松露脆玉子等，最後以開心果乳凍和薑汁蛋撻作結，相當滿足。