炎明熹自爆改名原因　唔失望After Class面臨解散

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）即將於10月7日假九展Star Hall舉行首個個人演唱會，她今日（2日）於將軍澳電視城排舞室為個唱作綵排，與排舞老師落力排舞，她坦言辛苦但很享受：「我本身慢熱，但同一班Dancer一齊跳舞好開心，希望可以演出成功！」她表示跳唱環節約十多分鐘，但已是她人生中最長時間跳唱的一次：「啲動作自己從來未試過，希望可以戰勝佢，平時可能見有人做過，做喺自己身上發現原來要好多時間去練習，落好多苦功，所以真係好佩服佢哋。」問到會否有危險動作？她笑言「OK危險」，幸暫時排練順利冇甩漏，亦未有受傷，透露自已安排了逢星期四不用上堂，故可專心作全日練習，她坦言最難並非跳舞：「因為演唱會有唔同環節，好多歌一直都想挑戰，所以每一部分都有少少障礙，好似喺度過關咁，係一次幾好體驗。」她表示對自己比較嚴格，加上時間緊迫，覺得自己仍未過關。

問到演唱會會否邀請After Class其他成員姚焯菲、鍾柔美及詹天文上台一起唱團歌？她大惑不解表示：：「唔係幾知。」當談到鍾柔美有意出國讀書，After Class因而面臨解散？她説：「尋日聽到消息，但我仲未問佢。（解散會可惜？）亦都唔會失望，呢個係我哋一個好好嘅回憶，喺我哋心中一定有一個分量喺度，無論以後仲係咪我哋4個，定係其他成員嘅After Class，想信大家都一樣會鍾意呢個組合。」

問到她是否改名兼買樓？她笑言自己也不知道有置業：「其實升中學我已經搬咗去將軍澳，都係同姑丈姑媽住。（即係有冇買樓？）即係冇囉，哈哈！不過我都希望有朝一日可以買到樓，但依仲未係時候，希望將來買到一個自己夢想嘅蝸居，咁就已經足夠，我唔視乎佢係好大定好細，我覺得屋企係一入門口就將成日嘅疲勞放鬆晒，係一個令你舒服嘅地方就OK。」她解釋其實小學時期家人已有意替她改名，因爸爸覺得「王佳恩」這名字太普遍，還找來術數師替他改了幾個名字：「好似王伶芝、王奕希，但自己唔鍾意，不過本身王佳恩都成日畀人寫錯王佳思。」她承認的確是改了新名字「王爖熹」，但亦是於18歲時應家人要求找師傅而改，故並非為了令事業有更好發展而改：「冇可能改咗個名就如日中天。」她指改名或會起到心理作用，但其實做任何事情也需要靠自己努力。