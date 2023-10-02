江華囡囡自細被鬧樣衰　醜小鴨逆襲成氣質女神

江華當年出演《九五至尊》飾演雍正皇帝，創下了高收視，更獲得當年「我最喜愛角色獎」，進一步打開知名度。江華婚後與老婆麥潔文誕下一子一女，不少人都對他的孩子外貌頗為關注。江華的大兒子Bryan（陳耀淙）高大帥氣，小女兒天天（陳薔天）樣貌不及父母及兄長，自小就被稱為醜小鴨。

但最近麥潔文上載了兩父女的合照，天天可以說是女大十八變，她的眼神和笑起來的神態，都和爸爸江華十分相似。不少網民還說，天天愈來愈像媽媽，名副其實由醜小鴨變白天鵝。

天天曾經說過，小時候因為外貌被批評，會聽到別人說「為甚麼江華的女兒這麼醜？」她在小學的第一天，就因為這件事哭了，甚至還考慮過轉校，連爸爸江華都不知道怎麼安慰她。

可能受到歌手媽媽的影響，天天一直擁有一個音樂夢，她還透露為了存到夢想基金，曾做過月薪6,000元的學徒，還做過侍應和客服。當她一個月賺18,000元，需上交8,000元的家用，但她仍能每個月存到8,500元。她在大學的時候就賣了自己寫的歌詞，賺了3,000元。而她的努力在2022年得到回報，她靠自己能力出了兩首歌，足以見她的才華。