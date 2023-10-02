中年好聲音2︱60強名單出爐　陳寶雄與堂哥相認淚灑現場

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》60強名單終於出爐，更誕生9名五燈歌手，包括周文馨、吳萊邨、劉可、陳俞霏、李浩森、古淖文、朱博文、譚輝智和劉威煌，但由於獲得4、5燈的參賽者不夠60人，所以奪得3燈的歌手最終亦能夠全數入圍，惟3、4、5 燈的參賽者人數加起來也不夠60 人，令奪得2燈的選手同樣有機會入圍，由評審團退席商議揀選最終入圍者。

日前播出的一集中，38歲的參賽者譚輝智選唱《心碎了無痕》，表現相當出色成功「攞爆燈」，他透露自己以往未有參加過任何歌唱比賽：「好想喺40歲前做一樣未做過嘅事，亦想將呢個經驗送畀我兩個小朋友，畀佢哋知道爸爸都突破過自己。」評判周國豐及張佳添都對其實力予以肯定。

而觀眾較熟悉的劉威煌，就曾推出個人專輯，他選唱《愛上一個不回家的人》憑着深情演繹獲得5燈，評判伍仲衡大讚他「唔使食黨參都夠晒氣。」經歷過人生種種，劉威煌坦言：「有段時間係有啲掙扎，覺得唱歌係一種壓力，覺得唱歌係要嚟搵食，搵唔到食就唔可以唱歌。」結果獲判評即時予以鼓勵。

最令人感動的是，59歲的參賽者陳寶雄獻唱當年自己創作的劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》，令人意想不到的是，他今次參賽出現在電視上，讓他尋回了失散多年的堂哥！事緣其堂哥於節目中認出陳寶雄後，即寫信聯絡主持車婉婉，當主持人讀出堂哥親筆信時，令陳寶雄感動到眼濕濕，製作組更安排了堂哥親臨現場打氣，失散多年的兩兄弟相擁而泣，場面感人。