前度有小三！許靖韻自爆慘被「派帽」

英皇歌手許靖韻（Angela）推出全新廣東歌《偷東西的女孩》，歌曲demo於2年前已創作完，事緣極喜歡千禧年代廣東歌的她跟作曲人徐浩寫歌錄音時，突然間有個想法，欲將新歌以千禧年代情歌為靈感，她說：「呢個年代嘅歌對我影響好深，係陪住我大，全部都係戳心嘅慘情歌，我哋係參考咗當時嘅某些歌，去寫咗呢首歌嘅demo。」加上寫歌時，她的歌全是擔演受害者，所以今次決定來個大反轉，她笑謂：「新歌就係講我主動去傷害人，哈哈。」

Angela讚MV內容及前期鋪排有心思：「之前拍MV唔會有角色名，今次我嘅角色叫Mia，職業係愛情專欄作家。成個故事係好完整，感覺好似拍緊一部微電影多過MV，我幾鍾意呢個感覺，因為令到首歌嘅層次感再多啲，可以表達到更多。」另外，MV有個幾深鋪排，團隊特登幫Mia開咗一個社交網帳號，會不定期分享愛情觀點。

歌名《偷東西的女孩》顧名思意是首講偷情、出軌歌曲，Angela分享曾「被派帽」的經歷：「入行前有被出軌過嘅，一開始有唔甘心，或者想嘗試原諒對方，但最後都係分手，覺得對方做錯好多嘢，自己接受唔到，就會信任破裂，埋下咗唔相信嘅種子，咁就好難繼續走落去。」又指近年身邊的朋友及Fans都有類似經歷，所以她將他人的經歷儲起，再將感情放在演繹及創作上。

提及MV其中一句對白「其實每段關係都需要內疚去維繫」，她認同謂：「因為人愈內疚可能會愈盡力對對方好，或者去包容對方，有內疚感相對地係罪惡感。」還有最緊要是相處得舒服。