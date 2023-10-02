賴慰玲寸爆張振朗乜都暈一餐　朱敏瀚自爆同周嘉洛關係匪淺

無綫節目《約埋班Friend去旅行》，本周繼續「反黒團友」篇，由張振朗、賴慰玲（Winki）及朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。今晚（2日）3人乘坐離地270米的高空纜車體驗「堅離地」，更穿上保護衣走出纜車頂部欣賞美景。振朗希望拍攝3人專屬MV，就化身導演指揮大家拍攝，並承諾會親身剪片，而Winki則想乘坐水上飛機最終如願，3人更出發到高級餐廳用餐。吃飯期間振朗與朱敏瀚被問到結婚問題，後者慨嘆做藝人難以結識新朋友，被問到會否對同性有興趣時，他竟爆出：「我拍《痞子2》時同咗周嘉洛打茄輪！」

其後，3人亦緊接出發到農場與羊駝接觸，怕動物的Winki因猜輸包剪揼，被罰去摸1隻愛吐口水的羊駝，隨即嚇到跌落地兼嚎哭。他們又體驗坐馬車，期間振朗自爆買了不少保健品，Winki即寸嘴回道：「暈機浪、暈船浪、又暈車浪，騎馬就暈馬浪！」節目尾聲，3人在草地上睇日落分享經歷過的最浪漫時刻，感性的Winki表示：「我聽過最浪漫嘅說話，就係臨結婚前，個女仔同男仔講：『你仲係我男朋友。』男仔就講：『你係我一世嘅情人。』之後我就嫁咗畀佢喇！」振朗則自爆試過一次過送兩紮花給女朋友，先送上女友不喜歡的花，轉頭再送女友喜愛的花，製造心理落差氹女友歡心。