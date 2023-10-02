曾比特恨去歐洲拍MV　孖陳葦璇狂野演出

歌手側田、曾比特（Mike）、陳葦璇（Kira）、陳逸璇、涂毓麟、JNYBeatz、陳逸璇及組合XiX，今日（2日）現身銅鑼灣出席小型音樂會，互相Crossover合唱多首靚歌，吸引大批歌迷塞爆現場。

與Mike現場演繹全新合唱歌《旋轉拍賣》的Kira，受訪時表示二人相識10年，是首次有合唱歌：「後生時大家經常一齊參加比賽，估唔到入埋同一間公司，仲可以有機會合唱。」她指當年比賽時，Mike揀選的都是高難度和表演性強的歌，現二人合唱可以狂野地一起表演。問到是否要狂野地跳舞？Mike即搞笑說：「我只係個頭可以狂野，哈哈！」問到二人會否考慮添食再出合唱歌？二人表示要先看今次歌曲推出後的反應再作考慮。

談到公司高層變動會否影響工作發展？Kira表示自己加入公司年多一直很順利：「過幾日會去日本拍新歌MV，新歌係講斷捨離，希望去到日本呢個收納之鄉，可以拍到家具式收納達人嘅感覺。」Mike聞言後即說：「原本我都覺得冇問題，依家聽到佢咁講就唔係好開心，我從來未試過出國拍MV，想去歐洲、羅馬拍攝MV。（有冇同公司申請？ ）我每日都同同事講要去歐洲，就算去唔到歐洲近啲都冇所謂，有得飛就得。」Kira則表示對方經常有得開騷，自己亦很羨慕。另她又自爆兩星期前看完這首合唱歌的MV後便生眼挑針，Mike則笑言看過好東西才會生眼挑針：「冇諗過我嘅魅力咁大，哈哈！」

劉芷君加入After Class？

至於XiX的5位成員楊秉頤（Caitlin）、莊殷玥（Vici）、繆昀希（Charlotte）、良玳瑩（Crystal）和鄧曉殷（Kiele）亦有現場演唱新歌。問到有傳已離巢隊友劉芷君（Aster）將加入另一女子組合After Class，她們表示：「我哋少咗好多聯絡，不過我哋都支持佢，佢亦都支持我哋。（會同你哋鬥會唔會唔開心？）呢個係佢嘅選擇嚟，如果佢真係加入After Class都會戥佢開心，同埋After Class都係我哋朋友同師姐，我哋冇諗係競爭對手。」

郭偉亮悼念前經理人雯雯

提到前經理人雯雯昨天（1日）離世，郭偉亮說：「由組合Swing 年代直至我單飛拍戲同做主持，一直都係由雯雯幫我手，佢尋日離開大家都好傷心，但我亦為佢開心，佢同病魔搏鬥咗半年，我覺得佢好叻女好堅強，依家終於可以舒服啲，其實入行好難遇到好人，遇到呢個咁好嘅經理人，我當佢係家姐，係自己親人，我結婚時都有斟茶畀佢，因為冇佢就冇我。」

問到與對方有甚麼難忘回憶？他指最深刻應該是當年Swing開演唱會的時候：「我哋見到佢畀監製恰到喊，佢好委屈，後來先知道原來經理人幫我哋頂咗好多嘢，嗰刻就知道要好好珍惜自己經理人，佢為你做咗好多但你唔知嘅事，藝人好嘅時候就永遠以為係自己叻，衰嘅就係經理人同公司唔好，所以藝人下次想畀晦氣説話畀經理人聽，要諗過先好講。」