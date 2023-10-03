【是日通勝】

農曆八月十九

癸卯年 辛酉月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、嫁娶、理髮

忌：出財、開市、立約

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、28、30

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

金牛座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

雙子座：整體運勢不錯，但事業遇阻力，不可大意。

巨蟹座：運勢墊底絕非世界末日，對自己要有信心。

獅子座：健康響警號，留意天氣變化，保持好心情。

處女座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

天秤座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

山羊座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

水瓶座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

雙魚座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，內心忐忑，做事畏首畏尾。

牛：工作量增加，手忙腳亂，令身心疲憊。

虎：時來運轉，有能力在職場上脫穎而出。

兔：桃花旺，單身者有機會找到理想伴侶。

龍：多留意身邊的人和事，得着比預期多。

蛇：異性緣不錯，已婚者要提防伴侶吃醋。

馬：心情欠佳，易惹是非，適宜好好休息。

羊：毋懼競爭，遇強愈強，有利事業發展。

猴：健康一般，腸胃易出事，要注意飲食。

雞：有伴侶者易起衝突，多予包容可化解。

狗：心態正面，人緣佳，可接連遇上好事。

豬：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

卦氣旺、衰

每一種五行卦義都有其旺、相、衰、休的時期，即占算時其卦象處於一年之春、夏、秋、冬及四季土期間是受生、比和、洩及受剋而分別之，所以，若占算時卦氣是旺的，如是吉象好事的話，自當順利成功；如所占的是凶事而當旺，自是十分不利了，故此，如占算者是凶的話，其卦氣是衰的，所受之傷害處也相應較輕微。換言之，所占是吉事而卦氣衰，所得的好處利益也相對地減少了。

現列舉八卦所處月份之旺衰如下：

乾卦，兌卦為金，其旺氣是在秋季之七、八月，相氣即受季節土所生為三、六、九、十二月，衰氣在夏季四、五月，受火之剋制，休氣為洩氣在十及十一月。

艮卦及坤卦屬土，旺氣在三、六、九、十二月，受剋在春季正、二月，受生相氣在四、五月，洩氣在七、八月。

震卦及巽卦屬木，旺相在正、二月，相氣收生在十、十一月，受剋衰氣在七、八月，洩氣在夏季為四、五月。

離卦為火，旺氣在夏季四、五月，相氣在春季正、二月，受剋衰氣在十、十一月，休而洩氣在三、六、九、十二月。

坎卦旺氣在十、十一月，受生相氣在七、八月，休氣在正、二月，受剋衰氣在三、六、九、十二月。