相隔20年再戰荷里活！吳宇森新作預告片火力全開

吳宇森自2003年的《致命報酬》（Paycheck）回歸華語片市場拍攝了多部華語大片《赤壁》及《太平輪》等，而去年他再宣布再戰荷里活執導動作片《Silent Night》（暫譯：《沉默殺人夜》），影片將於12月1日北美公映，而首輯預告片曝光。

故事主線是父報子仇，故事講Joel Kinnaman飾演的男主角於平安夜目擊年幼兒子因為一場黑幫槍戰而送命，他亦因此而喉部受槍傷而失聲，他決定於平安夜為子單人匹馬復仇，火爆連場充滿吳氏風格但暫時未見吳氏招牌式白鴿飛舞。

吳導演近日受訪時大讚新作劇本：「呢個係非常聽明嘅劇本，而個故仔真係觸動到我因為我都有3名子女。」全片並沒有對白，對此，吳導演都直言有一定難度：「最大嘅挑戰係點樣令觀眾接受一個冇對白嘅故事，要令佢哋對劇本有所感動，令佢哋明白佢哋唔會因（冇對白）而錯過咗一啲嘢。」此外，吳宇森亦大讚「冇聲復仇男」男主角Joel Kinnaman在片中搏到盡，片中99％特技都有他親身上陣。吳導表示他每日接受打鬥訓練：「佢嘗試只用對眼嚟表演，佢對眼充滿好多故事同好多情緒。我好開心能夠同佢共事。」預告片曝光後，均獲大批網民讚賞，其中有網民說：「單係個預告已經好勁。吳宇森帶畀我好多回憶。😊😊😊❤️ 我會等待『白鴿』出現😊👏👏👏❤️」另有網民說：「大師再現。。。興奮！！！🔥🎬🎥」