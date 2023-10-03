木村改簽新公司「留守」　櫻井翔暗批事務所反應慢

日本尊尼事務所，昨日(2日)為已故創辧人Johnny喜多川性侵醜聞舉行第2次記者會，宣布尊尼偶像帝國61年歷史正式落幕，事務所將易名「SMILE-UP.」專責處理受害者賠償，並成立新公司負責經理人工作。

同門的日劇天王木村拓哉在記者會後更新社交網，上載與愛犬散步短片，並留言「一步向前走」打氣。雖然木村被尊尼性侵醜聞拖累，遭廣告商切割及押後新劇開鏡，但有指他將繼續「留守」，與尊尼的新公司改簽經理人合約。至於曾力勸他離巢的老婆工藤靜香昨日已飛到巴黎，陪愛女光希亮相時裝周睇騷。

同門國民組合嵐成員櫻井翔，昨晚為其主持的新聞節目《news zero》演出，坦言對効力20多年的事務所形同倒閉感到衝擊，但對受害者來想是正確。他又表示：「宣布改名及成立新公司，都是因上次記者會受批判而做出補救，其實可以再早一點。」間接批評事務所處理性侵問題反應太慢。他又透露已與隊友會見事務所，今後會嵐5名成員一起好好思考未來的路。

新公司積極「去尊尼化」，旗下兩大以Johnny's命名的男團「關8」（關西Johnny's 8）及「Johnny's WEST」將會改名。關8於收費歌迷網上載短片，向粉絲募集新團名，並揚言不會過檔瀧澤秀明的公司TOBE，並會繼續以5人姿態迎接20周年。