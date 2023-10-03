特調Cocktail　獨酌配菜都咁Perfect

一杯色彩繽紛又富層次的雞尾酒，再配適當的美食和主題，絕對是打卡的好題材。晚上除和三五知已到酒吧或餐廳享用Cocktail，美好環境氣氛下，必能感受到箇中酒意。

懷舊小食拼配

以前去大牌檔，吃小炒多配啤酒。由10月6日開始，逢星期五、六及日下午3點開始在黃竹坑岸奧華Ovolo酒店和本地品牌N.I.P Gin合作，在露天酒吧推出以電影《無間道》作主題的餐之體驗（為期3個月），酒吧會提供6款全新雞尾酒，Peppery Mule以氈酒加柑橘和壽眉、大黃和薑等調味，層次複雜而微辛香。 SHE-SO-SEXY以氈酒加橙味果醬、香桃和柑橘，最適合女士品嘗。滿滿熱帶風情的Exotic Summer，酸甜開胃。喝雞尾酒時可配飛機欖、鹽椒豆腐、椒鹽魷魚菇和醃黃瓜串等懷舊小食和大牌檔小炒，甜食有菠蘿包配檸檬牛油或檸檬蛋撻，用來配襯也相當合適。

為你度身訂造

每個人口味都各有不同，若能調配一杯合心意的雞尾酒，肯定大滿足。銅鑼灣問月酒店Supergiant推出全新專屬調酒師周日早午餐，到時供應多款東南亞美食如吞拿魚魚生配香醋、喜瑪拉素餃子配甜辣醬、XO醬烤雞、珍寶大蝦配日本子薑等，加指定價錢會有2小時無限暢飲雞尾酒和精選葡萄酒。吃時除配 Espresso Martini或Bloody Mary，也可和調酒師聊天，讓調酒師了解你的喜好，再以不同材料，為客人度身訂造一杯專屬雞尾酒，感覺更獨一無二。

驚艷Martini

外國特務電影系列中，主角經常飲用馬天尼，堪稱經典。No. 3 London Dry Gin和行李箱品牌Globe-Trotter合作推出全球限量版「Martini Case」，箱子以深藍綠和淺啡色皮革設計，內有2個定制的「No. 3 Gin x Nude」馬天尼杯、限版版苦艾酒、量酒器、皮革壓花杯熱、馬天尼雞尾酒飾針和1瓶氈酒，限版量會由現時至10月中旬於尖沙咀展出。同時間，品牌邀請3位本地調酒師以旅行探索作主題，創作出美妙的期間限定馬天尼雞尾酒。Bar Leone調配的Martini Italico以氈酒、瑪莎拉酒、苦橙等材料調配（現時至10月上旬），Quinart的Dry Martini My Way簡單以氈酒加3滴Dry Essence，富有品味（現時至10月中旬），最後是Artifact以氈酒加日本香蕉葱、苦艾酒和檸檬油調配的Artifact Gibson，入口細滑（現時至10月下旬）。每杯都有不同風格，想扮特務都唔難。