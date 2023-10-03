新Apple Watch手勢指令咁都得？

Apple最近發表了Apple Watch Ultra 2，由全新S9 SiP晶片驅動，支援全新「點兩下」手勢指令，毋須觸碰屏幕，只需將食指與拇指開合兩下，就能開啟常用功能，例如聽電話、計時、遙距影相等等。新錶屏幕比上代光50%至3,000nits，在猛烈陽光下依然睇得清楚。全新Modular Ultra錶面可在畫面外圍顯示秒數、高度及深度，同時手錶可在海拔9,000米高及100米水深正常運作，足以應付極端環境。

雖然新功能不少，但知名維修網站iFixit拆解手錶後發現，原來新錶的內部零件與構造跟上代差異不大，最大分別只是電池增加至564mAh，而新的手勢功能也沒有相關硬件改動，意味可能只是透過軟件更新來促成，難怪被部分果粉評為只是小升級啦！

同場加映：入門之選

講到智能手錶，同期仲有入門選擇，好似Xiaomi Watch 2 Pro提供1.43吋AMOLED屏幕、可旋轉錶冠及快捷按鍵，預裝超過20種錶盤及150種運動模式，並可分析睡眠質素。對應5ATM防水及4G網絡，配備Snapdragon W5+ Gen 1晶片有助降低功耗，內置495mAh電池足夠65小時運行。