新iPhone終極拆解　鈦金屬原來只係得咁多？

「拆機」YouTube頻道JerryRigEverything上星期分別對iPhone 15 Pro Max進行極限耐用度測試及拆解，今星期又有新搞作，就是將iPhone 15 Pro Max的鈦金屬提取出來。iPhone 15 Pro Max的機框由鈦及鋁組成，片主表示鋁的溶點是攝氏815度，而鈦的溶點是攝氏1,650度，所以就將機框放入約攝氏1000度熔爐內，想知結果就要睇片喇！

2021年Facebook與眼鏡品牌Ray-Ban聯乘推出智能眼鏡Stories，最近兩個品牌宣布再合作推出第二代智能眼鏡，提供兩個款式，分別是經典的Wayfarer以及全新設計的Headliner。驟眼看外觀與一般太陽眼鏡分別不大，但鏡框左右兩邊均設有一個1,200萬超廣角鏡頭，而鏡臂則內置骨傳導耳機，睇片就知詳細玩法。

市場調查機構Couterpoint剛發布2023年第二季全球XR裝置市場佔有率報告，Meta以50%排第一，緊隨其後是28%的Sony，排第3是9%的Pico，但付運量按年其實有極大跌幅。