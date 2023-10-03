曼谷新焦點　必逛熱爆城堡夜市

推動夜經濟成為香港近來最熱門話題之一，其中一個方向係發展地區夜市。從旅客角度出發，擁有林林總總攤檔的夜市確係一大觀光好去處。例如泰國各大夜市一直係社交媒體的熱爆話題，其一是於今年4月在曼谷Lat Phrao區開幕的Jodd Fairs DanNeramit，賣點除了有大量食肆及服裝攤檔外，更同時設有多處打卡位，當中更有樓高約三層的氣派城堡讓你影餐飽！另外，曼谷兩大夜市Srinakarin Train Night Market及ChangChui Plane Night Market疫情後亦活躍非常，同樣不容錯過！

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遊樂場遺址 打卡冇停手

距離BTS素坤逸線Ha Yaek Lat Phrao站約6分鐘步程的Jodd Fairs DanNeramit夜市，跟甚具人氣的Jodd Fairs夜市屬同一集團經營。相比之下，前者規模並不遜色，佔地達52,800平方米、有逾1,200個攤檔經營，一大賣點係夜市場地前身為遊樂場，作為當時招牌的城堡得以保存下來，也順理成章成了現時夜市標誌。除了拍攝外觀，更可進入城堡內參觀並俯瞰夜市環境。夜市出售的商品一半以上是食品，約三分之一是時尚商品和古董，還有美甲攤位等。當中最令遊客關注的莫過於食品區，你可以吃到多種泰國街頭小吃如香蕉煎餅Roti，也有「大堆頭」的火山排骨，及各類海鮮和水果冰沙，必食之選有米芝蓮2023必比登推介的人氣泰式依善（Isan）菜餐店Larb Nua，主打美食是以自製發酵魚露炮製辣海鮮美食，例如螄蚶、花螺及生蝦等。至於雜貨服裝方面，這裏的選擇同樣教人花多眼亂，其中女性服裝店更係充滿驚喜，讓你輕鬆襯出泰迷人風格。

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地鐵沿線 懷舊味濃

位於曼谷東南市郊Nong Bon區的席娜卡琳火車夜市（Srinakarin Train Night Market），規模超大，是曼谷兩大火車夜市之一。以往要乘BTS至Udomsuk站再轉20分鐘的士，不過自今年中MRT黃線開通，大家只要乘至Suan Luang Rama 9站落車，步行約7分鐘即達，方便就腳得多。這裏逢周四至日營業，全盛期進駐了逾2,000家商店和露天攤檔，憑懷舊風格闖出名堂，疫情後亦逐漸回復了昔日面貌，你會找到手工藝品、古董家具、服裝配飾及玩具等復古商品，加上夜市的車庫裏停泊了多輛雪佛蘭及老式農用卡車等車輛，一下子像走進了時光隧道。喜歡時尚的朋友也不會失望，這裏可找到服裝、鞋子、袋包、眼鏡、收藏品、玩偶、手機配件、電子產品和其他潮流物品。夜市後方有一大片區域被小吃攤和幾家餐廳佔據，除了多種海鮮美食，膽子大的可以點各種炸昆蟲來嘗嘗，也有很多泰式甜點店和咖啡館，與辛辣的餐點形成鮮明對比。

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創意爆棚 飛機開餐

位於曼谷西北面市郊Bang Phlat區的昶隨文創園區（ChangChui Creative Park），亦成為疫後話題夜市。得益於2021年開通了SRT淺紅線，訪客於Bang Bamru站落車，徒步約10分鐘便可到達，大大改善昔日交通不便的問題。這裏有着與傳統夜市截然不同的氛圍，除了擺放了一架退役客機作招牌外，還有很多年輕的藝術家和設計師展示他們的作品和產品，及有大型藝術裝置及塗鴉。園區逢周二至日下午4時至11時會變身為「飛機夜市」，於機翼下的大片空地擺滿攤檔，感覺就像是美術館及夜市的結合。與此同時園內亦有多間年輕設計師的服飾品牌店，及充滿個性的雜貨店，另有畫廊、電影院和提供現場文化表演的劇院。當然，還有夜市不可或缺的飲食部分，當中焦點落在將退役客機改裝而成的Na-Oh Bangkok高級餐廳，在布置華麗的機艙內，享用賣相精緻的燭光晚餐及欣賞燈光騷。加上園區內還有各式咖啡廳、餐廳及酒吧，保證令人飲飽食醉。