汪明荃爆欣宜近況　冇搵鄭少秋等對方沉澱大女離世噩耗

藝人汪明荃（阿姐）今日（3日）現身葵涌為代言多年的海馬牌拍攝廣告，海馬集團主席鄔友正及主席夫人翁嘉穗亦親自到場探班。阿姐表示與海馬牌連續合作了35年，是她代言得最長的一個品牌，問到片酬是否滿意？她説：「每次都會多少少。」她指與老公羅家英也喜愛選擇睡硬床褥：「對脊骨好啲，因為平時用頸多。（家英哥多唔多反瞓？）佢有鼻鼾，不過我都有，所以唔會嘈醒我。」談到家英哥早前生日，阿姐表示送上蛋糕、長壽麵及雞蛋予老公慶生，但沒有預備生日禮物，她笑指自己的生日也很接近：「大家都冇送畀大家，互免。」

她表示上星期跟考古學者及一班大學生乘座高鐵到內地考察，車程快捷但適逢中秋日回港，故站內人頭湧湧找不到路：「同埋女廁格數少又好污糟，有好大改善空間。」阿姐表示自己較少北上消費，但亦有聽聞近日多港人北上外遊：「好多人話平、靚同服務好，我哋要學習囉，佢哋本地遊有好多嘢玩，睇吓佢哋有乜嘢需要我哋再去改進。」

另談到鄭少秋大女近日輕生一事，阿姐表示也是看報道才得知事件：「知佢有個大女，等佢靜吓兩公婆相量吓，仔女嘅嘢都麻煩嘅，又唔係一齊住，睇唔到咁多，佢都好大個已經55歲。」她表示對方習慣不接電話，故未必會致電慰問：「之前我哋想搵佢嚟煇黃演唱會，佢都完全唔聽電話。（有冇私底下有聯絡？）冇，飲茶都冇，拍完戲大家各自各，登台時候就會見到。」她坦言不清楚鄭的大女是否有情緒問題。問到鄭的另一女兒鄭欣宜（Joyce）近日情況？阿姐説：「我同佢熟嗰啲朋友都話佢冇事，畀啲時間佢，睇相以為佢咁瘦係減肥。」