被爆與陳楨怡林鈺洧出席富豪飯局　譚嘉儀劃清界線

歌手譚嘉儀（Kayee）被爆與2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）及2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）齊齊出席飯局冧富商，3人不約而同穿上短裙赴約，被指充滿戰鬥格，更指她們不停向在場男士狂放生電，不過Kayee和Celina回覆東網時，即第一時間與飯局上的男士劃清界線。

Kayee心情未有受到影響，表示：「都係普通朋友食飯啫，當日都有朋友的朋友喺到，我哋都唔知有咩人去，主要係諗住幾個女仔食吓飯，所以見到呢啲新聞都覺得好莫名其妙。（話你去富豪飯局會唔會嬲？）咁當然唔會嬲啦！」Kayee續說：「因為大家都知今年我同朋友一齊出咗月餅，除咗想同身邊朋友分享之外，都希望可以做一啲善事，所以身邊一位好朋友就介紹咗呢一間慈善機構『香港復康力量』的朋友比我們認識，希望可以身體力行到社區派發月餅。而且知道Denice和Celina都喜歡做善事，所以之後約埋一齊去到深水埗派發月餅的。」

至於Celina則在社交網發文澄清，她寫道：「原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。」