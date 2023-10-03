無綫揚威亞洲影藝創意大獎！陳展鵬林夏薇膺視帝后

無綫再度揚威亞洲贏得「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2023 – National Winners (Hong Kong SAR)）15個殊榮，獎項涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目以及串流平台內容。

劇集方面，陳展鵬與林夏薇分別憑《超能使者》及《法言人》獲封「最佳男主角」及「最佳女主角」；林子善與劉穎鏇憑《隱形戰隊》奪得「最佳男配角」及「最佳女配角」獎項；而龔嘉欣與張振朗主演的《靈戲逼人》獲得「最佳喜劇節目」獎項；

綜藝節目方面周奕瑋憑《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「最佳娛樂節目主持」獎項；黃翠如憑旅遊節目《遊走世界天與地》獲得「最佳紀實節目主持」獎項。《中年好聲音》獲得「最佳音樂/舞蹈節目」獎項；真人秀節目《回家》獲得「最佳綜合娛樂/遊戲/問答節目」；《超級毛特兒大賽》獲得「最佳真實娛樂節目」；而飲食節目《滿足的味道》獲「最佳生活消閒節目」、而由波多野裕介為該節目創作的主題音樂《Taste Of Satisfaction》獲得「最佳主題曲/主題音樂」獎項。

新聞及資訊節目方面，《無窮之路 II – 無價之保》獲得「最佳紀錄片系列」；《新聞透視: 活著就好?》獲得「最佳單集紀錄片」。myTV SUPER原創節目《Cross My Mind》則獲得「最佳串流平台原創節目」獎項。所有獎項已將入圍角逐亞洲區冠軍大獎，結果將於12月上旬公布。