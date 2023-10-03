被內地粉絲投訴　黃宗澤解畫：唔近距離接觸唔代表唔友善！

由黃宗澤（Bosco）、張繼聰（阿聰）、陳家樂主演的英皇電影《紮職2》今晚（3日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成與太太也有現身捧場。張繼聰獲太太謝安琪撐場，問到對票房信心如何，阿聰笑言信心一定要有：「我拍攝時好盡力，個導演我亦好欣賞，套戲好有以前古惑仔電影嘅感覺，但係與時並進。」

家樂笑言以家人問他取戲票數量作為信心指標：「爸爸問我攞咗10張飛，我演嘅戲，佢唔係套套睇。（太太呢？）佢同朋友一齊睇。」至於Bosco直言羨慕家樂有家人捧場，因為自己連中秋節也見不到母親，對方已飛往越南歎世界，又承諾會為該片落力謝票及跟粉絲合照。提到他在內地出席活動時被粉絲投訴態度不友善，他解釋：「現場好多人，逼爆咗幾層商場，我見情況開始混亂，因為我以前試過有人喺扶手電梯碌落嚟，所以我唔敢同粉絲近距離接觸，只可以微笑同點頭，如果啲人向衝發生意外，個責任就喺我身上，我知有啲人唔明，不過話我唔友善，我冇所謂，我又唔痛！大家知我為人點，我只係為大家着想。」

此外，近日謝安琪宣傳新歌時重提阿聰曾患抑鬱有輕生念頭，甚至寫下遺書，阿聰稱已講過很多次，自言人生總會遇到好多問題，一定會有情緒，笑言不妨看好戲、聽好歌及吃美食來紓緩，並乘機推薦該片及陳家樂另一套新戲、自己與太太的新歌，又呼籲大家幫襯Bosco投資的餐廳，認真識宣傳。