大AL開騷隨緣　唔會夾硬嚟

歌手大AL（張武孝）、梁凱榳、吳香倫及陳榮峻等晚上（3日）現身文化中心，欣賞以貓王皮禮士利為主題的音樂會。以特別嘉賓身份上台演出的大AL，表示會演繹貓王金曲，問到只唱兩首會否「唔夠喉」？他說：「今次主要幫朋友手，冇所謂。（你都係貓王迷？）我夾Band出身，比較鍾意披頭四，不過今次係想搵番貓王年代嘅歌手演出。」談到他近日有份演出的無綫劇《你好，我的大夫》獲不少好評，他笑言也意想不到，指自己首次演醫生角色，雖沒有特意修飾以真白髮示人，但出來效果亦不錯，又指自己戲癮大：「依家最開心就係可以唱歌同做戲，不過做戲我算係門外漢，仲喺度摸索緊，我成日同人講如果我做戲好似唱歌咁細緻就好啦。」

問到他會否有意開騷？他表示隨緣：「依家個個都開騷但我咁多年都冇開，唔會夾硬，始終都要睇投資者，你係得嘅人哋就會投資喺你身上，主要都係睇市場，自己冇乜所謂嘅。」提到他早前踩單車意外受傷，導致右手甩骹，他表示正在康復中，但坦言要退出單車行列：「以唔踩單車啦，踩單車係好享受，但我唔係18歲唔跌得，屋企人亦擔心，好在唔係太嚴重，但我都決定唔踩啦，跑步行山保持體魄，學修哥（胡楓）行多啲。」他表示明天會出發到橫店，為無綫新劇開工。

至於陳榮峻就表示陪太太吳香倫前來聽歌，吳香倫則表示很喜歡聽貓王的歌 ：「可以話係陪住我長大，雖然貓王全盛時期我哋未出世，但對方好多歌流傳到今日，許冠傑（Sam）改編咗好多貓王嘅歌， 我都係因為聽阿Sam嘅歌而認識貓王。」

陳榮竣就稱自己是透過太太而聽貓王的歌， 問到當日追求太太時，可有唱貓王歌冧對方？ 他笑謂：「會唱太太嘅《簾捲西風》。」 吳香倫即笑指老公唱歌是「震過貓王」。

談到日前陳榮竣隨香港明星足球隊到佛山作賽，他坦言將會有一段日子不能踢波：「一來要拍《愛．回家之開心速遞》，二來係練波嗰陣唔小心拉傷了大腿內側肌肉，軍醫唔畀我出場，要我休息8個星期。」談到同樣有隨明星足球隊到內地踢波的張兆輝，於用膳期間被大批美女圍住餵飲酒，陳榮峻指有跟大隊去用餐，但未有見過美女餵飲酒情況，即指着身旁太太説：「最靚女就係佢。」太太吳香倫即冧爆表示對老公有百分百放心。