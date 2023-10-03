不正常愛情研究所︱林映暉前男友愛聞頭油味

無綫J2節目《不正常愛情研究所》星期四（5日）播出一集，林映暉（暉哥）、麥惠琪（Susuca）與3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）擔任主持。主題講到「求另一半的『黑暗面積』」，暉哥自爆親身驚嚇經歷，台灣前男友原來有聞頭油味的嗜好︰「佢唔係『黑暗』，係怪癖。我試過無洗頭，佢叫我戴住頂帽焗住個頭，跟住聞頂帽嘅味。聞完唔夠喉，仲聞埋我個頭。」

睴哥前度如此「重口味」令大家也皺眉，暉哥隨即補充說︰「我覺得佢都幾污糟，着完啲衫同底褲會周圍放。」最後暉哥都會忍不住替男友執拾，並會替對方手洗底褲。另外，遇人不淑的暉哥又認識過雙面人男友，在外對人文質彬彬，但回到自家卻變身大爺，要家人服侍，暉哥看不過眼，最後分手。

Jojo則講到一名女友人的故事，她有位堪稱「100分」的男友，但原來個該男友背後有10多個SP（性伴侶），但最震撼是該女友人一直也知道，但只是扮作不知。」

今次「有故事的人」請來網紅Baby梓，她指中學時期的男友，高大白淨，屬乖仔文青型，後來卻發現男友手機「珍藏」不少腳相及片，是一名『腳控』，對她打擊相當大，留下陰影。